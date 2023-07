Söder macht den Scholz und klaut beim Kanzler

Von: Andreas Schmid

Die CSU tagt auf Kloster Andechs und spricht danach auffallend oft von „Respekt“ – wie der Kanzler 2021. Kein Zufall, so ist die Rede von einem Gegenprogramm zur „Respektlos-Ampel“.

Andechs – Respekt für dich: Dieser Slogan stand vor zwei Jahren auf SPD-Wahlplakaten, gepaart mit dem Konterfei Olaf Scholz‘. Das Kampagnenteam der Sozialdemokraten brach das Programm des heutigen Kanzlers im Bundestagswahlkampf auf den Begriff „Respekt“ herunter, ergänzt mit inhaltlichen Aspekten wie der mittlerweile eingeführten Erhöhung des Mindestlohns.

„Respekt-Agenda“: CSU stellt Zehn-Punkte-Plan vor

Geht es nach der CSU, hat sich Scholz nun allerdings von diesem Credo verabschiedet. Am Rande ihrer Sommerklausur in Andechs kaperte die Landesgruppe den Begriff – und stellte ihrerseits eine „Respekts-Agenda“ vor. Das Programm sei eine „Antwort auf die Respektlos-Ampel“.

Konkret präsentierten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Parteivorsitzende Markus Söder zehn Punkte, mit denen sie der Bundesregierung „eine bürgerliche Politik des echten Respekts“ entgegensetzen wollen. 21-mal kommt das Wort „Respekt“ in dem Papier vor. Das Programm im Überblick:

Respekt für Familien : Ehegattensplitting erhalten, Elterngeld ausbauen (wenn Vater und Mutter Elternzeit nehmen, soll der Anspruch auf Elterngeld um zwei weitere Monate steigen)

: Ehegattensplitting erhalten, Elterngeld ausbauen (wenn Vater und Mutter Elternzeit nehmen, soll der Anspruch auf Elterngeld um zwei weitere Monate steigen) Respekt gegenüber Erben : steuerfreie Vererbung von Immobilien der Eltern an Kinder

: steuerfreie Vererbung von Immobilien der Eltern an Kinder Respekt gegenüber Leistung : steuerfreie Überstunden

: steuerfreie Überstunden Respekt gegenüber Verbrauchern : Senkung der Stromsteuer, neue Brennelemente für Kernkraftwerke

: Senkung der Stromsteuer, neue Brennelemente für Kernkraftwerke Respekt gegenüber Gastronomen: ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent über 31.12.2023 hinaus

Während es in diesen Punkten vor allem um steuerliche Aspekte geht, beinhaltet die CSU auch andere Politikfelder:

Respekt gegenüber Bauern : keine Flächenstilllegung, Förderung für Weide- und Ackerland

: keine Flächenstilllegung, Förderung für Weide- und Ackerland Respekt gegenüber Wählern : Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen „verfassungswidrige“ Wahlrechtsreform

: Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen „verfassungswidrige“ Wahlrechtsreform Respekt gegenüber Hausbesitzern : „Anreize statt Zwang“ - Kombination aus CO2-Preis und Heizungsabwrackprämie.

: „Anreize statt Zwang“ - Kombination aus CO2-Preis und Heizungsabwrackprämie. Respekt gegenüber Sicherheit : Speicherung von IP-Adressen, um gegen Schwerverbrecher vorzugehen

: Speicherung von IP-Adressen, um gegen Schwerverbrecher vorzugehen Respekt gegenüber Gesundheit: keine Cannabislegalisierung

Der Vorteil als Oppositionspartei für die CSU: Diese Forderungen lassen sich leicht nach außen bringen, ohne die Finanzierung rechtfertigen zu müssen. Das soll im Bayern-Wahlkampf helfen. In diesem scheint die CSU nun einen neuen Sound anzuschlagen. Die Andechs-Klausur war weniger geprägt von Ampel-Attacken als von inhaltlichen Punkten. Die Christsozialen scheinen verstanden zu haben, dass Kritik an der „schlechtesten Bundesregierung, die Deutschland je hatte“ (Söder) allein nicht reicht. Die Wählerinnen und Wähler erwarten vor der Landtagswahl am 8. Oktober auch konkrete Verbesserungsvorschläge. (as)