Wahl in Niedersachsen: SPD-Chefin «zuversichtlich» bei einer guten Zusammenarbeit mit der FDP in der Regierung

Die FDP hat es bei der Wahl in Niedersachsen nicht in den Landtag geschafft, die SPD setzt aber weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. © IMAGO/M. Popow

Landtagswahl in Niedersachsen: SPD-Chefin Saskia Esken setzt trotz des Wahlergebnis auf eine gute Zusammenarbeit mit der FDP innerhalb der Ampel-Koalition.

Berlin - «Ich habe Verständnis für die Sorgen und das Leid der FDP nach dem gestrigen Wahlergebnis», sagte Esken am Montag MDR-Aktuell. «Aber wir haben bisher die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Profil darzustellen und am Ende doch zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen, die man auch als gemeinsame Erfolge vertreten kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin so arbeiten können.»

Die FDP hatte bei der Abstimmung am Sonntag eine Schlappe eingesteckt und war an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Vertreter der Partei machten anschließend deutlich, dass die Partei ihre Positionen in der Ampel «deutlicher markieren» müsse.

Esken sagte weiter, in der Koalition gehe man in der Hauptsache auf die aktuelle Situation ein mit dem Krieg in Europa und den Fragen der Energiesicherung. Daran werde sich nichts ändern. «Wir haben Lösungen gefunden, die die Probleme des Landes beantwortet haben und das werden wir auch weiterhin tun. Wir werden der FDP auch weiterhin eine gute, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit anbieten.»

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte rbb24-inforadio: «Ich bin Vertreter einer Partei, die in den letzten Jahren gelegentlich auch Wahlklatschen bekommen hat.» Jede Partei habe das Recht, an einem Wahlabend über Sinn und Unsinn von Regierungsbeteiligungen zu diskutieren. «Aber [...] wir sind in einer sehr großen, sehr grundsätzlichen Krise in unserem Land. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht darauf, dann im Wesentlichen auch vom Selbstmitleid von Parteien verschont zu werden.» Deswegen sei es wichtig, dass es ab heute wieder an die Arbeit gehe. (dpa)