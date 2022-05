„Kriegstreiber, Lügner“: FDP-Wahlkampf-Finale in NRW massiv gestört - Lindner kontert sofort

Von: Linus Prien

Christian Lindner © IMAGO/Ying Tang

Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen trat FDP-Chef Christian Lindner in Düsseldorf zum Wahlkampfendspurt auf. Bei einer Rede wurde er von Zuschauern angegangen.

Düsseldorf - Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wurde der FDP-Bundesparteichef Christian Lindner von Zuschauern bepöbelt. Lindner verteidigte die militärische und finanzielle Unterstützung Deutschlands für die Ukraine unter lautstarken Protesten in Düsseldorf. Einigen Dutzend Störern, die dem Bundesfinanzminister am Samstag „Kriegstreiber“ und „Lügner“ entgegenriefen, hielt Lindner am Samstag entgegen: „Wenn Ihr glaubt, dass Ihr mich aus der Ruhe bringen könnt, habe Ihr Euch getäuscht.“ Beim offiziellen Wahlkampffinale seiner Partei musste er dennoch seine Stimme arg anheben.

Wahl in Nordrhein-Westfalen: Lindner verteidigt Ausrüstung der Bundeswehr

Die besondere Lage nach dem russischen Angriffskrieg habe eine Zeitenwende gebracht und erfordere in Deutschland neue Schulden, betonte Lindner. Das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen brauche man, „um 16 Jahre Vernachlässigung der Bundeswehr zu stoppen.“ Der FDP-Chef führte weiter aus: „Du musst kämpfen können, damit du nicht kämpfen musst“, heiße die Devise, rief der Bundesfinanzminister einen Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. „Damit ist keine Militarisierung der deutschen Außenpolitik gemeint.“ Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, die auch europäische Freiheitswerte verteidige.

Wahl in Nordrhein-Westfalen: CDU-Kandidat Hendrik Wüst liegt in Umfragen vorne

An die kleine Störergruppe gewandt, rief Lindner unter großem Beifall der Zuhörer zu: „Die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen sogar die Freiheit von denen da, die sie mit Füßen treten.“ Die FDP bildet aktuell im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Koalition mit der CDU. Letzte Umfragen sehen die FDP überwiegend bei sieben bis acht Prozent, für eine Neuauflage einer schwarz-gelben Regierung in Nordrhein-Westfalen würde es nicht reichen. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die FDP noch 12,6 Prozent geholt. Den letzten Umfragen zufolge liegt die CDU und ihr amtierender Ministerpräsident Hendrik Wüst kurz vor dem SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. (lp/dpa)