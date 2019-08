Wahl-O-Mat Brandenburg 2019: Machen Sie hier den Test

Befragen Sie hier den Wahl-O-Mat Brandenburg 2019: Der beliebte Wahlhelfer verrät Ihnen, mit welchen Parteien Sie die größten Gemeinsamkeiten haben.

Potsdam - Am 2. August 2019 wurde der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl 2019 in Brandenburg veröffentlicht. Weiter unten finden Sie das beliebte Online-Tool, mit dem Sie als Wähler vergleichen können, welche Parteien am besten zu Ihnen passen.

Kurzanleitung für den Wahl-O-Mat Brandenburg 2019

Wer das beliebte Programm schon von anderen Wahlen kennt, wird beim Wahl-O-Mat Brandenburg keine Überraschungen erleben. Am Aufbau der Tests hat sich nämlich nicht geändert. Der Wähler bekommt hintereinander Thesen zu unterschiedlichsten Themengebieten angezeigt. Jedes Mal kann er die These auf drei Arten bewerten. Die Optionen lauten „stimme zu“, „stimme nicht zu“ und „neutral“. Es ist auch möglich, eine These zu überspringen. Die Macher des Wahl-O-Mat empfehlen mit „neutral“ abzustimmen, falls Sie einer Aussage nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen würden.

Gegen Ende können Sie die Thesen zusätzlich gewichten. Die Themen, die Ihnen bei der Landtagswahl 2019 in Brandenburg besonders wichtig sind, fließen dann stärker in Ihr Ergebnis ein.

Was bedeutet das Ergebnis im Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Brandenburg?

Am Ende erhalten Sie die Übereinstimmungen mit den Antworten der Parteien als Prozentwert. Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Übereinstimmung mit der jeweiligen Partei. Darüber hinaus haben die Parteien kurze Begründungen für Ihre Antworten eingegeben, die Sie im Wahl-O-Mat Brandenburg ansehen können. Die Macher des Wahl-O-Mats legen jedoch wert darauf, dass das Ergebnis keine verbindliche Wahlempfehlung ist. Jeder Wähler sollte sich auch aus anderen Quellen informieren.

In einem weiteren Artikel finden Sie ausführlichere Informationen zum Wahl-O-Mat 2019 für die Brandenburg-Wahl.

Jetzt den Wahl-O-Mat Brandenburg starten!

merkur.de ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.