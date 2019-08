Wahl-O-Mat Brandenburg 2019: Testen Sie, welche Partei sie wählen sollten

Och. Menno. Wer schiebt mich bitte in Sachsen zur NPD und in Brandenburg zur AfD? Dabei sind im Wahl-O-Mat keine Fragen enthalten, die Rechtsextrem wären. Ach so...

Die Parteien haben das einfach gemäß ihrem Wahlprogramm beantwortet und die größte Übereinstimmung mit der Partei "gewinnt". Ich frage mich offengestanden - warum das so ist? Vielleicht, weil ich mir die Fragen durchlese und fix entscheide? Und nicht einfach "durchklicke"?

Oder doch, weil ich tatsächlich der Rechts-Außen bin. Komisch. Dabei habe ich doch bei der Vergasung nein angekreuzt. Ach so. Es ging um das Fracking. Und was bitte sehr ist an Massenunterkünften falsch - bis zur Entscheidung des Asylantrags? Ach ja. Man muss vorher schon den Geldbeutel zücken und eine Wohnung zuteilen. Der Schlepper hat es ja versprochen. *AmKopfKratz*. So eine Bundeswehrstube ist auch eine Gemeinschaftsunterkunft. Also auch nicht in Ordnung?

Herrlilch diese Widersprüche in sich - wenn man einmal anfängt zu hinterfragen. Aber halt. DAS ist ja verboten. Also mache ich mein Kreuz immer noch bei der AfD. Die anderen sind mir zu suspekt. Alleine von den Aufnahmebedingungen, denn man Parteimitglied werden will. Da kommt so einiges zu Tage. Ach ja. Kleine Anekdote. Als ich mir die das letzte mal angesehen habe, durfte man bei Rechtsextrimistischen Vereinen Mitglied sein sowohl bei der CDU als aus bei der SPD. Den Grünen. Die Linken haben nichts gegen ihr Spektrum der Gewalt. Nur die AfD schließt hier tatsächlich aus in ihrer Satzung. Und die NPD? Naja. Ariernachweis am liebsten. Fix.

Gut, dass ich in den Bundesländern nicht wähle. Aber für die nächste Bundestagswahl mache ich mir keine Hoffnung, dass der Wahl-O-Mat äh die Parteien zur Besinnung kommen.

Übrigens: Ganz unten kann man alle Parteien vergleiche und abgleichen lassen - wie hoch die Übereinstimmung mit den jeweiligen Parteien ist. Tolle Weiterentwicklung.