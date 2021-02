Wahl-O-Mat für Landtagswahl Rheinland-Pfalz ist online: Hier finden Sie den Test

Für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz steht bald der Wahl-O-Mat zur Verfügung. Bei uns können Sie direkt den Test zur Wahl machen.

Für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 ist der Wahl-O-Mat ab dem 10. Februar online.

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen Fragen-Katalog zusammengestellt.

Wähler können mit dem Tool den eigenen politischen Standpunkt mit dem der Parteien abgleichen.

Mainz - Wähler aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz können sich seit dem 10. Februar auf die Landtagswahl vorbereiten - der Wahl-O-Mat ist jetzt für alle kostenlos abrufbar

Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Über die künftige Zusammensetzung des Landtags entscheiden die Wähler am Sonntag, 14. März 2021. Zur Auswahl stehen zwölf Parteien und eine Wählervereinigung. Während die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD bisher die 101 Abgeordneten stellten, könnten in der neuen Legislaturperiode auch Vertreter der Linken, der Freien Wähler, der Piratenpartei und der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Einzug ins Parlament von Rheinland-Pfalz halten. Ebenfalls auf den Listen vertreten sind Kandidaten der Tierschutzpartei, Die Partei, Volt und der Klimaliste.

Für Bürger, die sich bei dieser Auswahl unschlüssig sind, stellt die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erneut den Wahl-O-Mat für die Landtagswahl Rheinland-Pfalz als Entscheidungshilfe bereit. Das Online-Tool ist seit heute freigeschaltet. Nach bekanntem Prinzip können Wähler zu einer Reihe von Thesen Stellung beziehen, die sich aus den Wahlprogrammen aller Parteien ergeben. Das Ergebnis gibt Aufschluss darüber, welche Partei dem politischen Standpunkt des Nutzers auf Basis der gewählten Antworten am nächsten steht.

Wahl-O-Mat RLP 2021: Entscheidung für Landtagswahl nicht vom Ergebnis des Tools abhängig machen

Bestimmte Thesen können Nutzer am Ende doppelt gewichten, um die ihnen wichtigen Standpunkte verstärkt einfließen zu lassen. Die bpb betont: „Ob Sie eine bestimmte Partei wählen sollten oder nicht, will und kann der Wahl-O-Mat Ihnen nicht beantworten.“ Einzig vom Wahl-O-Mat-Ergebnis solle man die Entscheidung bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz, in deren Folge auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer abgelöst werden könnte, also nicht abhängig machen. Der Wahl-O-Mat ist eher als Basis für weitere Informationsbeschaffung zu sehen.

Zu den Landtagswahlen am 14. März in Rheinland-Pfalz wurde der Wahl-O-Mat laut der Bundeszentrale für politische Bildung mit einem neuen Design und zusätzlichen Einstellungen versehen. Neben der Möglichkeit, das Tool im Browser aufzurufen, steht der Wahl-O-Mat auch als App für Nutzer bereit.

Aktuellen Umfragen zur Landtagswahl 2021 zufolge könnte eine Partei in Rheinland-Pfalz besonders gewinnen. (nap)