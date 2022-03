Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland ist online: Hier können Sie den Test machen

Von: Felix Durach

Teilen

Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland wird am 23. Februar freigeschaltet. © Sascha Steinach via www.imago-images.de

Bei der Landtagswahl im Saarland wird eine neue Landesregierung für die kommenden fünf Jahre gewählt. Für Unentschlossene kann der Wahl-O-Mat eine Hilfe darstellen. Hier können Sie den Test machen.

Saarbrücken - Nach dem Super-Wahljahr 2021 stehen auch im neuen Jahr gleich mehrere Wahlen in verschiedenen Bundesländern an. In Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden in 2022 jeweils neue Landesparlamente gewählt. Den Startschuss für das neue Wahljahr gibt jedoch die Landtagswahl im Saarland, die bereits am 27. März ansteht. Etwa 700.000 Wahlberechtigte aus dem kleinsten Flächenland der Bundesrepublik können dann ihre Stimme abgeben.

Bei der Landtagswahl 2022 wird sich der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erstmals als Spitzenkandidat seiner Partei zur Wahl stellen. Bei der vergangenen Landtagswahl im Saarland wurde die CDU noch von der damaligen Landeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Wahlkampf geführt, die starke 40,7 Prozent für die Christdemoraten einfuhr. 2018 wurde Kramp-Karrenbauer, die von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Nachfolgerin auserkoren wurde, zur Generalsekretärin der CDU gewählt. Tobias Hans, der zu diesem Zeitpunkt Fraktionsvorsitzender der CDU im saarländischen Landtag war, trat ihre Nachfolge an.

Landtagswahl im Saarland 2022: Steht ein Wechsel im Ministerpräsidentenamt bevor?

Bei der kommenden Wahl am 27. März tritt Hans nun also in große Fußstapfen und will das gute Ergebnis der Saar-CDU bei den vorherigen Landtagswahlen bestätigen. Den jüngsten Umfragen zu Folge könnte dem Ministerpräsidenten jedoch auch das Worst-Case-Szenario drohen, in dem er nicht nur im Vergleich zur letzten Wahl deutliche Verluste auf den Stimmzetteln hinnehmen, sondern auch den Stuhl des Ministerpräsidenten räumen müsste. Wie auf Bundesebene könnte auch im Saarland die SPD der CDU den Rang als stärkste Kraft im Parlament ablaufen.

Gerade weil es im Saarland einen Wechsel an der Spitze des Landes geben könnte, sollten die Wählerinnen und Wähler sich im Vorfeld gut über die Programme und die darin enthaltenen Forderungen der jeweiligen Parteien informieren. Auch wenn eine Abwahl der seit 2012 in Saarbrücken regierenden Großen Koalition aus CDU und SPD sehr unwahrscheinlich ist. Der Fall, dass die SPD mit einem Wahlsieg bei der Landtagswahl 2022 aus der Rolle des Juniorpartners herauswächst und die nächste Ministerpräsidentin stellt, ist ein mögliches Szenario.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland: Seit zwei Jahrzehnten Entscheidungshilfe für Wähler

Einen guten Überblick über die Parteiprogramme bietet dabei unter anderem der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland, der von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird. Mit dem Wahl-O-Mat können unentschlossene Wählerinnen und Wähler vor der Wahl die Forderungen der einzelnen Parteien miteinander vergleichen und festmachen, in welchen Kernpunkten diese sich unterscheiden. Der Wahl-O-Mat kann dabei als Entscheidungshilfe dienen, aber auch zu tiefergehender Recherche in den jeweiligen Wahlrogrammen anregen.

Gestartet wurde das Projekt erstmals zur Bundestagswahl 2002, als das Pilotprojekt des Wahl-O-Mats online ging. Das Ergebnis: über drei Millionen Abrufe der ersten Ausführung und der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Zwei Jahrzehnte später ist der Wahl-O-Mat fester Bestandteil eines jeden Wahlkampfs und aus der politischen Landschaft der Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken. Egal ob Bundestagswahl, Landtagswahl oder Europawahl. Für alle wichtigen Wahlen der vergangenen Jahre gab es einen Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland 2022: Ab wann ist er verfügbar?

Dabei hat sich das hilfreiche Tool über die vergangenen Jahre hinweg stetig weiterentwickelt und verfügt nun über eine Vielzahl von Funktionen. Seit 2009 können sich zur Wahl zugelassene Parteien an dem Tool beteiligen, seit 2011 gibt es den Wahl-O-Mat auch als App für Smartphones. Weitere Funktionen, die der Wahl-O-Mat bietet, sind unter anderem das Priorisieren von bestimmten Themen, die für die Nutzer besonders wichtig sind oder die Eingrenzung der Parteien, die man vergleichen will.

Lesen Sie auch Suchbild zeigt gut (zu gut?) verstecktes Detail - „Laut gekichert, als ich es entdeckt habe“ Ein Suchfoto begeistert zahlreiche Nutzer. Viele, die das kaum zu erkennende Detail entdeckt haben, reagieren verzückt. Suchbild zeigt gut (zu gut?) verstecktes Detail - „Laut gekichert, als ich es entdeckt habe“ Aldi erhöht Preise für Lebensmittel: Diese Produkte werden jetzt teurer Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg verlangen dem Einzelhandel viel ab. Aldi handelt und erhöht die Preise. Der Discounter-Riese äußert sich dazu. Aldi erhöht Preise für Lebensmittel: Diese Produkte werden jetzt teurer

Erst im vergangenen Jahr überarbeitete die Bundeszentrale für politische Bildung das Design des Wahl-O-Mats und stellte neue Features vor, welche die Nutzer dazu einladen sollte, sich spielerisch mit den Ergebnissen auseinandersetzten zu können. Diese Funktionen werden auch im Wahl-O-Mat für die Landtagswahl 2022 im Saarland zu finden sein. Der Wahl-O-Mat wird wie gewohnt etwa einen Monat vor der entsprechenden Wahl auf der Website der bpb freigeschaltet. Für die Landtagswahl im Saarland, die am 27. März abgehalten wird, kann der Wahl-O-Mat ab dem 23. Februar, 11 Uhr, genutzt werden. Sie können das Tool auch hier in diesem Artikel nutzen! Doch wie bei den vorangegangenen Wahlen sollten die Wählerinnen und Wähler ihre Wahlentscheidungen nicht alleine auf das Ergebnis des Wahl-O-Mats fußen. Der Service sollte vielmehr als Entscheidungshilfe angesehen werden und zu einer weiterführenden, eigenen Recherche verleiten.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland: Aktueller Landtag (nach der Wahl 2017)

Das Saarland ist bereits seit längerer Zeit fest in den Händen der CDU. Bei der Landtagswahl 1994 konnte die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten und amtierendem Ministerpräsidenten Oscar Lafontaine zuletzt stärkste Kraft werden. Dann übernahm die CDU und stellte seit der Landtagswahl 1999 den Ministerpräsidenten im Saarland. Peter Müller regierte fast drei Legislaturperioden in Saarbrücken, eher er aufgrund seiner bevorstehenden Wahl zum Richter am Bundesverfassungsgericht zurücktrat. Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm zwischen 2011 und 2018.

Die spätere Bundesverteidigungsministerin konnte bei der zurückliegenden Landtagswahl im Saarland 40,7 Prozent der Stimmen mit der CDU einfahren. Die SPD, die seit 2012 als Koalitionspartner der Christdemokraten agierte, erreichte 29,6 Prozent. Dadurch erreichte die Große Koalition 41 der insgesamt 51 Sitze im Landtag. Drittstärkste Kraft wurde die Linke mit 12,8 Prozent. Die AfD zog mit 6,2 Prozent erstmals in den Landtag ein. Grüne und FDP scheiterten jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde.

Landtagswahl im Saarland 2022: Die Spitzenkandidaten der größten Parteien

Welche Partei schickt welchen Kandidaten ins Rennen? Die SPD will in der bevorstehenden Landtagswahl zur stärksten Kraft im Landtag aufsteigen und schickt erneut die Parteivorsitzende der Saar-SPD und stellvertretenden Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ins Rennen. Die 45-Jährige soll den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans nach vier Jahren im Amt an der Spitze des Saarlandes ablösen. Die Linke schickt die Landtagsabgeordnete Barbara Spaniol als Spitzenkandidatin ins Rennen. Der Generalsekretär der saarländischen AfD Kai Melling wird als Spitzendkandidat seiner Partei agieren.

CDU: Tobias Hans, Ministerpräsident

SPD: Anke Rehlinger, stellvertretende Ministerpräsidentin, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

Die Linke: Barbara Spaniol, Vizepräsidentin des Landtags

AfD: Kai Melling, Generalsekretär AfD Saarland

Die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Landtagswahl im Saarland lag bei 69,7 Prozent. Falls Sie für die kommende Wahl noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können Sie sich hier informieren, was sie tun können. (fd)