Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt: Machen Sie den Parteien-Check für die Landtagswahl 2021

Am 6. Juni bestimmt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Sind Sie sich unsicher, wen Sie wählen sollen? Der Wahl-O-Mat bietet Hilfe bei der Entscheidung.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt folgt, verglichen mit der Parteienlandschaft im Bund, ein Stück weit seinen eigenen Regelmäßigkeiten. Besonders bei den Regierungskoalitionen fährt das Land im Osten Deutschlands einiges an politischer Innovationskraft auf. Bekannt geworden als „Magdeburger Modell“ wurde das Land nach der Landtagswahl 1994 durch eine Minderheitsregierung aus SPD und Grüne, toleriert von der PDS, regiert. 1998 tolerierte die PDS eine weitere Minderheitsregierung, dieses Mal jedoch nur durch die SPD geleitet.

Und auch 2016 folgte nach der Wahl ein Novum auf Landesebene: die erste schwarz-rot-grüne Koalition, auch genannt „Kenia-Koalition“. Weil CDU, Linke und AfD nach der damaligen Landtagswahl gemeinsame Koalitionen ausschlossen, blieb keine andere Option übrig. Denn die politischen Ränder sind in Sachsen-Anhalt vergleichsweise stark. Das Endergebnis von 2016 (Zweitstimmen):

Wahl-O-Mat Sachsen-Anhalt 2021: Die eigene Position mit den Ansichten der Parteien vergleichen

Es wird also erneut spannend, welche Ergebnisse bei der Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 rauskommen. Denn zur Wahl stehen natürlich auch dort nicht nur die oben genannten fünf Parteien, sondern zahlreiche weitere. Insgesamt kandidieren 22 Parteien mit ihren Landeswahlvorschlägen. Wen soll man da wählen?

Wenn Sie sich diese Frage stellen, kann Ihnen der Wahl-O-Mat für Sachsen-Anhalt eventuell weiterhelfen. Dieses kostenlose Frage-Antwort-Tool gibt Interessierten mehr Informationen dazu, welche Partei die eigenen Positionen am ehesten vertritt. Zwar kann dieser Online-Test die konkrete Wahlentscheidung nicht abnehmen, das betonten die Entwickler immer wieder. Doch es kann eine Entscheidungsstütze sein.

Machen Sie den Test: An dieser Stelle finden Sie nach Veröffentlichung den Wahl-O-Mat Sachsen-Anhalt 2021

Der Wahl-O-Mat Sachsen-Anhalt für die Landtagswahl am 6. Juni ist am 12. Mai gegen Mittag veröffentlicht worden. Hier gelangen Sie direkt zu dem beliebten Wahl-Tool. Bis zum Wahltag bleibt er dann online, sodass Unentschlossene auch kurzfristig Positionen vergleichen können. Entwickelt wird der Wahl-O-Mat von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt, gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung.

Wahl-O-Mat Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Wie funktioniert das Frage-Antwort-Tool?

Der Wahl-O-Mat berechnet ein Ergebnis anhand von 38 Thesen, die Nutzer zuvor entsprechend ihren eigenen Positionen eingestuft haben. Diese Aussagen beschäftigen sich mit zentralen Themen der Wahl, also beispielsweise Bildungspolitik oder Polizeiwesen. Bei jeder These kann der User wählen, ob er ihr zustimmt, nicht zustimmt, ihr neutral gegenübersteht oder ob er die These überspringen möchte.

Anschließend ist es möglich, einzelne Thesen stärker zu gewichten, etwa weil einem das Thema besonders am Herzen liegt. Zum Schluss errechnet der Wahl-O-Mat einen Prozentwert, wie stark die eingegebenen Ansichten mit der Partei und ihren Positionen übereinstimmen. Dazu können verschiedene Parteien, die zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt zugelassen sind, ausgewählt und verglichen werden. Zudem bietet der Wahl-O-Mat Kurzprofile und weitere Informationen zu den Parteien an.

Wahl-O-Mat Sachsen-Anhalt: Wer entwickelt die Thesen dahinter?

Junge Wähler, Politikwissenschaftler, Statistiker und andere Experte entwickeln die Thesen des Wahl-O-Mats. Zuerst werden 80 Aussagen aus den Wahlprogrammen erstellt. Diese schicken die Entwickler anschließend an die Parteien, die auf alle antworten und Begründungen liefern. Diese sind später im Tool einsehbar. Wenn dann die Antworten beim Wahl-O-Mat-Team eingetroffen sind, wählt es später die finalen 38 Thesen aus. Das geschieht immer vor der Hintergrund, welche Aussagen die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien besonders klar machen und welche zentralen Themen die Wahl in diesem Jahr dominieren.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021: Welche Koalition regiert das Bundesland demnächst?

Eine Kenia-Koalition regiert aktuell, aber auch eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP ist für die Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen. Wie sich die Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt entwickeln, können Sie ebenfalls bei Merkur.de nachlesen. Worauf Wahlberechtigte beim Ausfüllen des Stimmzettels achten sollten, erfahren Sie hinter dem Link. Und auch für die Briefwahl haben wir wichtige Informationen zusammengestellt. (cibo)