Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019: Machen Sie hier den Test

Ich brauch keinen Automaten sondern mein Hirn um zu wissen was ich wähle.

Ich schaue auf die letzten 5Jahre EU zurück, dabei stelle ich fest wie sehr die EU in mein Privatleben eingegriffen hat.

Vom Staubsauger der nicht mehr saugt, von der Kaffeemaschine die sich ungefragt selbst abschaltet, von teuren Rauchmeldern, bis Eckelbildern ohne Sammelalbums...

Außerdem stehe ich auf Gleichberechtigung der Frauen und schaue ich mir die beliebtesten Vornahmen in Oslo, Wien und Berlin an, wird es für meine Enkelin keine Gleichberechtigte Zukunft geben.