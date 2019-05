Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019 offline: Hier können Sie die Alternative WahlSwiper testen

Hier können Sie zwar nicht mehr den Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019 befragen, doch wir haben eine Alternative für Sie gefunden: Den „WahlSwiper“! Welche Partei hat ein Wahlprogramm, das zu Ihnen passt? Finden Sie es jetzt heraus!

Wichtige Anmerkung vom 20. Mai, 18 Uhr: In diesem Artikel haben wir bisher den Wahl-O-Mat angeboten. Doch wegen eines Gerichtsurteils darf er in seiner derzeitigen Form vorerst nicht weiter betrieben werden. Das Verwaltungsgericht Köln gab einem Antrag der Partei Volt Deutschland statt. Die Begründung: der Anzeigemechanismus des Wahl-O-Maten verletze das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Chancengleichheit.

Aus diesem Grund können wir Ihnen momentan den Wahl-O-Maten in seiner jetzigen Form auf unserem Portal nicht zur Verfügung stellen. Allerdings haben wir für Sie unten im Text die Alternative des „WahlSwiper“ weiter unten im Text. Dabei handelt es sich laut Tool-Betreiber um ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Freiburg und Salzburg, der University of East Anglia, des Sciences Po Aix en Provence in Marseille und der Digital-Agentur MOVACT. Weitere Alternativen zum Wahl-O-Mat finden Sie hier.

Wahl-O-Mat zur Europawahl offline - „WahlSwiper“ als Alternative

Achtung, veraltete Meldung vom 15. April 2019: Brüssel/Straßburg - Am Sonntag, 26. Mai 2019, ist die nächste Europawahl in Deutschland und einmal mehr gibt es den Wahl-O-Mat, der Ihnen bei der Wahlentscheidung hilft. Gleich hier auf merkur.de können Sie die Anwendung nutzen und herausfinden, mit welchen Parteien Sie die meisten Gemeinsamkeiten haben.

Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt die Anwendung ab dem 3. Mai um 11.15 Uhr kostenlos zur Verfügung. Weiter unten können Sie den Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019 direkt starten.

So funktioniert der Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019

Wer die 38 Thesen im Wahl-O-Mat durchgeht und seine Antworten abgibt, erhält eine persönliche Auswertung für die Europawahl.

Das Tool vergleicht die Antworten mit den Positionen aller Parteien, die zur Wahl antreten, und zeigt dem Wähler die Übereinstimmungen an.

Hier den Wahl-O-Mat für die Europawahl starten

Nur eines sollten Sie vorab wissen: Der Wahl-O-Mat liefert keine exakte Wahlempfehlung für die Europawahl 2019. Er bietet einen hilfreichen Hinweis darauf, welche Parteien die Ansichten eines Wählers am ehesten teilen. Trotzdem gibt es wesentlich mehr zu bedenken, bevor man bei der Wahl das Kreuz macht.

Der Wahl-O-Mat zeigt deshalb auch genauer an, wie die Parteien ihre Ansichten begründen. Mit diesen Informationen wird es für den Wähler einfacher, sich weitergehend zu informieren.

Wer im Detail wissen möchte, wie das Programm entwickelt wird, findet hier genauere Informationen über den Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019.

„WahlSwiper“ anstelle des Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019

Anstelle des gewohnten Wahl-O-Maten der Bundeszentrale für politische Bildung finden Sie hier nun den WahlSwiper. Bis der WahlSwiper vollständig geladen ist, kann es einen Moment dauern. Bitte haben Sie einige Sekunden Geduld.