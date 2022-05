Dicke Überraschung nach der „Günther-Wahl“: CDU-Wahlsieger gibt ersten klaren Fingerzeig

Von: Florian Naumann, Cindy Boden

Teilen

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist beendet. Das Ergebnis erfreut die CDU. AfD und Linke sind hingegen hart getroffen. News-Ticker.

Update vom 9. Mai, 5.15 Uhr: Nun steht auch das vorläufige Endergebnis fest: Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar gewonnen. Den vorläufigen Werten zufolge kamen die Christdemokraten am Sonntag auf 43,4 Prozent der Stimmen. Das sind 11,4 Punkte mehr als 2017.

Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller dagegen schnitt mit 16,0 Prozent historisch schlecht ab und fiel sogar hinter die Grünen zurück, die auf jetzt 18,3 Prozent zulegten. Die FDP aus der „Jamaika-Koalition“ kam auf 6,4 Prozent. Stark verbessern auf 5,7 Prozent konnte sich der Südschleswigsche Wählerverband (SSW).

Die schleswig-holsteinische AfD verpasste mit 4,4 Prozent als erster Landesverband in Deutschland den Wiedereinzug in den Landtag. Auch die Linken scheiterten mit 1,7 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat seiner Partei, trinkt bei der Wahlparty ein alkoholfreies Bier. © Christian Charisius/dpa

Schleswig-Holstein-Wahl: CDU gelingt völlig ungefährdeter Wahlsieg

Update vom 8. Mai, 23.46 Uhr: Nach 23 Uhr hat die ARD noch einmal eine Schleswig-Holstein-Hochrechnung veröffentlicht. Die Daten stützen die bisherigen Eindrücke: Die CDU dürfte mit mehr als 43 Prozent einen völlig ungefährdeten Wahlsieg einfahren, auf den Rängen folgen die Grünen – nun oberhalb der 18-Prozent-Marke –, die SPD mit knapp 16 Prozent sowie FDP und SSW über und knapp unter dem Wert von 6 Prozent. Die AfD verfehlt deutlich den Wiedereinzug in den Kieler Landtag.

Die Einteilung in Gewinner und Verlierer fällt damit vorläufig leicht: Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat um gut 11 Prozentpunkte zugelegt, die Grünen um mehr als 5 Prozentpunkte. SPD und FDP haben in ungefähr derselben Größenordnung eingebüßt. Auch der SSW, die Partei der dänischen Minderheit, legt nach ihrem Bundestagseinzug stark zu. AfD und die (zuletzt ohnehin nicht im Parlament vertretene) Linke verlieren Wähler und bleiben in der neuen Legislatur ohne Landtagsmandate.

Das neue Parlament in Schleswig-Holstein wird – ohne AfD und Linke – Erinnerungen an die 90er- und 00er-Jahre wecken. Nicht zwingend Gültigkeit hat das allerdings wohl für die Regierungskoalition. Günther hat rechnerisch die Wahl zwischen vier Partnern für vier verschiedene Zweier-Bündnisse. Er denkt allerdings laut über eine den Zahlen nach gar nicht notwendige Fortführung der Jamaika-Koalition nach und will mit FDP und Grünen sprechen.

Sollte es doch eine Zweier-Partie werden, wäre eigentlich die FDP der naheliegende Partner. Allerdings zählen die Liberalen zu den Wahlverlierern. Und Grünen-Vizekanzler Robert Habeck hat Günther bereits vorgerechnet, warum die Grünen doch die plausiblere Wahl sein könnten. Rechnerisch wäre übrigens auch eine „Dänen-Ampel“ aus Grünen, SPD, FDP und SSW fähig zu regieren. Allerdings wäre diese Attacke auf den beliebten Landeschef Günther ein größerer Affront. Und die FDP dürfte für die stark links angehauchten Variante kaum zu begeistern sein.

Schleswig-Holstein-Wahl: SPD-Debakel perfekt – Midyatli unterliegt unbekannter Newcomerin

Update vom 8. Mai, 22.53 Uhr: Nicht nur SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller muss eine herbe Wahlschlappe verdauen. Auch die Landes- und Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, hat eine bittere persönliche Niederlage erlitten. Die 46-Jährige unterlag am Sonntag in ihrem Wahlkreis Kiel-Ost im Kampf um das Direktmandat der landesweit unbekannten CDU-Politikerin Seyran Papo, einer 34 Jahre alten Dolmetscherin. Diese holte 29,4 Prozent, Midyatli 26,2.

Der Wahlkreis Kiel-Ost galt über Jahrzehnte als der landesweit sicherste für die SPD überhaupt. Midyatli ist auch Bundesvize der SPD.

Update vom 8. Mai, 21.18 Uhr: Auch eine erste demoskopische Analyse schreibt Ministerpräsident Daniel Günther großen Anteil am CDU-Wahlsieg in Schleswig-Holstein zu. „Neben hohem Ansehen als Landespartei, Sachkompetenz und guter Regierungsarbeit punkten die Christdemokraten allen voran mit Daniel Günther“, urteilt die Forschungsgruppe Wahlen am Sonntagabend.

Günther schaffe es mit einem hohen parteiübergreifenden Ansehen (3,1 auf einer +5/-5-Skala) in die „Ministerpräsidenten-Spitzenklasse“. Flankiert werde dies von einer hervorragenden Bilanz; 85 Prozent der Befragten bescheinigten dem bisherigen und künftigen Regierungschef eine gute Arbeit.

Zum CDU-Wahlsieg beigetragen hat laut Forschungsgruppe Wahlen zudem eine „spezifisch-schwache Konkurrenz“. Während 61 Prozent angaben, wieder Günther als Ministerpräsidenten haben zu wollen, hätten sich nur acht Prozent für Thomas Losse-Müller (SPD) und neun Prozent für über Monika Heinold (Grüne) ausgesprochen. Nur etwas mehr, beziehungsweise sogar weniger als einem Drittel der Befragten seien die Herausforderer von SPD beziehungsweise Grünen namentlich bekannt gewesen.

Der Chefredakteur des Münchner Merkur, Georg Anastasiadis, sieht in dem Wahlergebnis auch Lehren für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

Wahl in Schleswig-Holstein: AfD glaubt nicht mehr an Wiedereinzug

Update vom 8. Mai, 20.58 Uhr: Die AfD-Fraktion in Schleswig-Holstein rechnet selbst nicht mehr mit einem Wiedereinzug ins Landeshaus. „Wir sind dann wahrscheinlich raus, das ist so“, sagt der bis 2020 amtierende Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis im NDR. Er führte das historische erste Wiederausscheiden der AfD aus einem Landtag unter anderem auf die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine zurück. Das kategorische Nein der AfD habe sich nicht mit einer allgemeinen Stimmung im Land gedeckt.

Die AfD hatte in Kiel bereits im September 2020 durch den Austritt des Abgeordneten Frank Brodehl den Fraktionsstatus verloren. Die jüngsten Hochrechnungen deuten stark auf das Aus der AfD in Schleswig-Holsteins Landesparlament: ARD und ZDF sehen die Partei jeweils bei 4,6 Prozent und damit deutlich unterhalb der Fünfprozenthürde.

Schleswig-Holstein sucht eine neue Koalition: Günther gibt nach der Wahl Fingerzeig

Update vom 8. Mai, 20.19 Uhr: Vier mögliche Partner für ein Zweier-Bündnis stehen bereit. Der schleswig-holsteinische Wahlsieger Daniel Günther will dennoch offiziell über eine Dreier-Koalition verhandeln; die Fortsetzung von „Jamaika“. Das hat er nun im NDR klargestellt.

„Ich habe vor der Wahl gesagt, dass ich am liebsten in Jamaika weiterregiere, und deswegen ist es für mich auch vollkommen klar, dass ich auch nach der Wahl jetzt klar sage, dass ich mit Grünen und der FDP Gespräche führen werde“, sagte Günther dem Sender. Trotz ihrer Verluste bleibe auch die FDP als Koalitionspartner interessant, stellte er klar. „Auch die FDP hat einen hervorragenden Job in dieser Koalition gemacht“, betonte er. Deswegen werde er mit Grünen und der FDP Gespräche führen.

Den erstarkten SSW und die Hochrechnungen zufolge heftig abgestürzte SPD nannte Günther zunächst nicht als mögliche Verhandlungspartner. Nicht auszuschließen scheint freilich, dass als Ergebnis der Gespräche mit FDP und Grünen doch ein Zweier-Bündnis mit nur einer der beiden Parteien steht.

Update vom 8. Mai, 19.53 Uhr: Nach den jüngsten Hochrechnungen bleiben allem Anschein nach nur noch wenige Fragezeichen rund um die Schleswig-Holstein-Wahl übrig. ARD und ZDF taxieren nun mit 17,7 bis 17,9 Prozent auch die Grünen auf ähnliche Werte. Die CDU rangiert nach den beiden Quellen bei 42,4 bis 42,7 Prozent. Bei der AfD schwinden indes die Hoffnungen: 4,4 Prozent in der ZDF-Hochrechnungen zeigen bereits einen großen Rückstand zur ominösen Fünfprozenthürde. Die ARD sieht die Rechtspopulisten bei 4,8 Prozent.

Schleswig-Holstein: „Günther-Wahl“? FDP erklärt sich Wahlverluste mit dem Amtsbonus

Update vom 8. Mai, 19.40 Uhr: Wie ist das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein zu deuten? Zwei von Verlusten getroffene Parteien haben dazu eine klare Meinung: Es habe sich um eine starke personalisierte Landtagswahl oder gar eine „Günther-Wahl“ gehandelt, hieß es in den Wahl-Reaktionen von SPD und FDP am Abend.

Es habe sich um keine Landtagswahl stattgefunden, sagte FDP-Bundeschef Christian Lindner. „Stattgefunden hat: Eine Günther-Wahl“, erklärte er vor Parteifreunden. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert betonte in der „Berliner Runde“ der ARD, es habe sich ein bereits mehrfach erlebter Effekt wiederholt: Eine beliebte Landesregierung habe mit dem Amtsbonus die Wahl für sich entschieden. Auch Grünen-Vizekanzler Robert Habeck schlug in eine ähnliche Kerbe. Wahlsieger seien Günther und die Grünen, sagte er im ZDF: „Natürlich gehen die Stimmen immer zum Amtsinhaber, wenn man ihn wiederhaben will. Und er war ein guter MP, keine Frage.“

Lindner zweifelte auch an einer Signalwirkung für die in einer Woche stattfindende NRW-Landtagswahl: „Hendrik Wüst ist nicht Daniel Günther“, sagte er. „Insofern kommt es nächste Woche umso mehr auf die FDP an.“

Update vom 8. Mai, 19.25 Uhr: Nach der Schleswig-Holstein-Wahl ist ein Kuriosum bei der Koalitionsbildung nicht auszuschließen: Die CDU könnte am Ende vier Partner für ein Zweierbündnis zur Auswahl haben - und dennoch auf eine Fortsetzung der Dreier-Riege der Jamaika-Koalition setzen. Daniel Günther lobte die Konstellation in seinem ersten Statement am Wahlabend, CDU-Fraktionschef Tobias Koch wurde im NDR noch deutlicher: „Wir würden uns eine Fortsetzung von Jamaika wünschen“, erklärte er.

Grüne und FDP haben allerdings offenbar schon die Arbeit gegen diese Variante aufgenommen. „Nach den gegenwärtigen Zahlen gibt es die Möglichkeit für Daniel Günther, eine Regierung mit uns zu bilden und dafür stehen wir zur Verfügung“, sagte FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz. Sollte es keine schwarz-grüne Landesregierung geben, werde ihre Partei „hammerharte Oppositionspolitik“ machen, warnte hingegen Grüne-Amtskollegin Monika Heinold in der ARD.

Für ein Zweier-Bündnis der CDU mit der FDP könnte die traditionelle Nähe der beiden Parteien sprechen. Die Grünen können allerdings das Wahlergebnis ins Feld führen: Anders als die Liberalen haben sie spürbar hinzugewonnen.

Schleswig-Holstein-Wahl 2022: Neue Hochrechnungen – CDU-Ergebnis schärft sich

Update vom 8. Mai, 19.03 Uhr: ARD und ZDF legen bereits weitere Hochrechnungen nach. Dabei schärfen sich die Werte für die CDU, beide Sender sehen die Christdemokraten nun oberhalb von 42 Prozent, auch die SPD pendelt sich bei gut 15,5 Prozent ein, die FDP sinkt knapp unter die 7-Prozent-Marke, muss aber nicht um den Einzug ins Kieler Landeshaus bangen. Gleiches gilt für den SSW, der mit gut 6 Prozent sein Ergebnis fast verdoppelt. Die Grünen steuern Richtung Platz 2, haben mit 17,5 bis 18,4 Prozent noch eine recht große Ergebnisstreuung in den Hochrechnungen.

Ganz anders die Lage für AfD und Linke. Die Rechtspopulisten geben in beiden Hochrechnungsvarianten noch einmal leicht nach und rangieren etwas deutlicher unter der Fünfprozenthürde. Die Linke kommt nach ARD-Daten auf 1,7 Prozent und darf den Wahlabend bereits als weitere Episode in einer langen Reihe von Tiefschlägen abhaken.

Update vom 8. Mai, 18.47 Uhr: Die ersten Hochrechnungen sind da. Sie bestätigen die Daten der Prognosen ganz überwiegend: Die CDU liegt zwischen 41 und knapp 43 Prozent; als zweitstärkste Kraft liegen aktuell die Grünen mit gut 17 bis gut 19 Prozent im Rennen. Die AfD liegt sowohl nach den Daten der ARD als auch denen des ZDF jeweils knapp unterhalb der Fünfprozenthürde.

Wahl in Schleswig-Holstein: Günther dankt Grünen und FDP - Fingerzeig für die Koalitions-Wahl?

Update vom 8. Mai, 18.40 Uhr: Ministerpräsident und Daniel Günther tritt nun in Kiel vor seine CDU-Parteifreunde. „Die Wählerinnen und Wähler haben heute eine eindeutige Entscheidung getroffen“, ruft er, der Wahlsieger sei die CDU. „Daniel, Daniel!“-Sprechchöre sind zu vernehmen.

Günther preist einen „neuen Stil“, den die Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP geprägt habe. Der CDU-Spitzenkandidat bedankt sich bei den beiden Partnern. Möglich scheint, dass die Christdemokraten das Dreierbündnis fortführen, obwohl auch eine Zweiter-Koalition möglich wäre.

Nach Daten des Instituts infratest dimap hat allerdings vor allem Günther als Person der CDU den erdrutschartigen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein beschert. 54 Prozent der CDU-Wähler erklärten, sie hätten aufgrund des Spitzenkandidaten ihre Wahlentscheidung getroffen.

Schleswig-Holstein hat gewählt: Daniel Günther verkündet den CDU-Wahlkämpfern einen „Sieg“. © Christian Charisius/dpa

Update vom 8. Mai, 18.33 Uhr: SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat die Niederlage bei der Schleswig-Holstein-Wahl eingeräumt. Es sei „am Ende nicht gelungen, uns mit den Themen durchzusetzen“, sagte er in Kiel vor seinen Genossen mit Blick auf den Wahlkampf der SPD. Beim Thema Corona etwa habe es kaum Raum gegeben, sich zu von der Landesregierung abzusetzen, später habe der Ukraine-Krieg die Aufmerksamkeit der Menschen gebunden.

Die SPD hat nach den aktuellen Prognosen gut 11 Prozentpunkte bei der Landtagswahl im Norden verloren – in einem ähnlichen Ausmaß hat die CDU hinzugewonnen. Einen ähnlichen Effekt erleben übrigens nach Stand der Dinge auch die beiden Jamaika-Koalitionspartner FDP und Grüne: Die Grünen können rund vier Prozentpunkte zulegen, die FDP verliert in eben dieser Größenordnung. All diese Zahlen basieren allerdings weiterhin auf ersten Prognosen. Hochrechnungen liegen noch nicht vor.

Schleswig-Holstein-Wahl: Feierlaune bei den Grünen, Robert Habeck umarmt Aminata Touré. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holstein-Wahl: CDU-Überraschung möglich – Dreier-Bündnis trotz Zweier-Option?

Update vom 8. Mai, 18.25 Uhr: Die CDU kann nach Stand der Dinge in Schleswig-Holstein problemlos eine Zwei-Parteien-Koalition unter Daniel Günther bilden. Doch auch nach den ersten Prognosen denken die Konservativen an eine eher unorthodoxe Lösung. „Für uns gilt das, was wir vor der Wahl gesagt haben, auch nach der Wahl. Wir würden uns eine Fortsetzung von Jamaika wünschen“, sagt CDU-Fraktionschef Tobias Koch im NDR-Fernsehen: „Ich finde, eine Dreier-Konstellation hat sich hier sehr bewährt in Schleswig-Holstein.“

Wahl in Schleswig-Holstein aktuell: Erster Landtags-Rauswurf für die AfD?

Update vom 8. Mai, 18.15 Uhr: Für die AfD könnte der Wahlabend in Kiel sehr bitter enden: Die aktuelle Prognose der ARD sieht die Partei aktuell bei 4,9 Prozent, im ZDF rangiert sie gar nur bei 4,5 Prozent. Noch sitzen die Rechtspopulisten in allen deutschen Landesparlamenten - in Schleswig-Holstein könnte diese Serie nun reißen. Fest steht das allerdings noch nicht, auch im Norden dürften die Briefwähler einer große Rolle spielen; die aktuellen Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen an den Wahllokalen.

Update vom 8. Mai, 18.04 Uhr: Auch das ZDF und die Forschungsgruppe Wahlen sehen in der ersten Prognose die CDU oberhalb der 40-Prozent-Marke. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther können sich ihren Koalitionspartner wohl definitiv aussuchen: Mit Grünen, SPD und FDP, aber womöglich auch mit dem SSW könnte die CDU jeweils eine Parlamentsmehrheit auf die Beine stellen. Die Partei der dänischsprachigen Minderheit sieht sich allerdings eher der Sozialdemokratie zugeneigt.

Lange Gesichter gibt es auch bei der SPD: Die Genossen um Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sind trotz anderslautender Umfragen noch hinter die Grünen zurückgefallen. Die Linke wird indes nicht einmal mehr in den Übersichtstabellen von ARD und ZDF aufgeführt. Wie schon unlängst im Saarland und bei der Bundestagswahl scheitert die Partei an der Fünfprozent-Marke.

Schleswig-Holstein-Wahl live: Günther pulverisiert Konkurrenz - erste Prognose lässt AfD zittern

Update vom 8. Mai, 18.00 Uhr: Die Stimmabgabe im hohen Norden Deutschlands ist beendet, die ersten Prognosen zum Ergebnis der Schleswig-Holstein-Wahl liegen vor.

Großer Gewinner ist wie erwartet nach Daten von Infratest dimap die CDU: 43 Prozent stehen zu Buche, mehr als doppelt so viele wie für die zweit- und drittplatzierten SPD (15,5 Prozent) und Grüne (17 Prozent). Den Sprung in den Landtag sicher hat nach den Zahlen der ARD auch die FDP mit 7 Prozent. Der ohnehin von der Fünfprozenthürde befreite SSW liegt bei 6 Prozent. Die AfD könnte mit 4,9 Prozent sogar aus dem Parlament in Kiel fliegen.

Update vom 8. Mai, 17.48 Uhr: Zur Schließung der Wahllokale hin hat die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein offenbar doch noch angezogen: Für 17 Uhr meldete der Landeswahlleiter eine geschätzte Beteiligung von 54,7 Prozent. Das sind nur 0,2 Prozentpunkte weniger als zur selben Uhrzeit im Jahr 2017. Noch um 14 Uhr hatte der Wert um knapp vier Prozentpunkte unter dem der vorangegangenen Wahl gelegen. Insgesamt hatten sich 2017 schlussendlich 64,2 Prozent der Wähler an der Landtagswahl beteiligt.

Schleswig-Holstein-Wahl: Selbst Erdrutschsieg kein Rückenwind für Merz? Habeck räumt in Abwesenheit ab

Update vom 8. Mai, 17.08 Uhr: In knapp einer Stunde schließen im hohen Norden Deutschlands die Wahllokale. Der Ausgang der Schleswig-Holstein-Wahl dürfte kaum für Überraschungen sorgen: In den letzten Wahlumfragen lag die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit deutlichem Vorsprung in Front. Offen bleibt allerdings, wer mit wem nach der SH-Wahl eine Koalition eingehen kann und wird.

Und auch in Berlin wird die Wahl wieder mit Argusaugen verfolgt. Für CDU-Chef Friedrich Merz könnte ein Wahlsieg Rückenwind bedeuten. Allerdings gießen die Demoskopen in dieser Frage dem Konservativen etwas Wasser in den Wein: Nicht nur, dass das CDU-Ergebnis offenbar auf großer Popularität Günthers beruht. In einer Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD zur Schleswig-Holstein-Wahl betrachteten nur 17 Prozent der Befragten Merz als „eine große Unterstützung“ für seine Partei.

Die anderen Aushängeschilder der großen Parteien kamen besser weg: Olaf Scholz galt 27 Prozent der Umfrageteilnehmer als wichtige Stütze des SPD-Wahlkampfs, FDP-Chef Christian Lindner erhielt dieses Prädikat von 30 Prozent der Befragten. Mit Abstand den größten Impact trauten die Teilnehmer aber einem alten Bekannten zu. Robert Habeck war bis 2018 Vize-Ministerpräsident in Kiel - er erhielt 69 Prozent Zustimmung in der Kategorie „... ist eine große Unterstützung für seine Partei“.

Landtagswahl Schleswig-Holstein live: Günther bekräftigt Jamaika-Willen - SPD sieht Themenwandel

Vorbericht: Kiel - Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnete sich zumindest am Vormittag und Mittag eine geringere Wahlbeteiligung ab als noch vor fünf Jahren. Bis zum frühen Nachmittag, 14 Uhr, gaben 36,8 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 42,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent.

Der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, ging früheren Angaben zufolge von einem regen Gebrauch der Briefwahl aus. 2017 hatte der Briefwahl-Anteil 18 Prozent betragen.

Wahl in Schleswig-Holstein: CDU vor Sieg? „Würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich bei der Stimmabgabe am Sonntag jedenfalls optimistisch. „Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte“, sagte er nach dem Urnengang in Eckernförde. Das Bündnis von CDU, FDP und Grünen - auch „Jamaika-Koalition“ genannt - habe Schleswig-Holstein gutgetan.

Daniel Günther, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, beantwortet nach seiner Stimmabgabe im Wahllokal Stadtwerke Eckernförde die Fragen der Medienvertreter. © Marcus Brandt/dpa

Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller gab sich frohen Mutes. „Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gekämpft“, sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von großen weltpolitischen Fragen überlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit für die Themen im Land gestiegen. Auf den Märkten und an Haustüren habe es viel Unterstützung für die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. „Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zurückkehren wird.“

Mehr zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein lesen Sie in diesem News-Ticker.

Schleswig-Holstein-Wahl live: Prognose und Hochrechnungen am Abend erwartet

Gut 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen zur Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Zur Wahl stehen 16 Parteien mit Landeslisten, drei mehr als vor fünf Jahren. Erste Prognosen und Hochrechnungen werden am Abend kurz nach Schließung der Wahllokale erwartet.

Nach jüngsten Umfragen zeichnet sich ein deutlicher Vorsprung der CDU ab. Teilweise ringen SPD und Grüne noch um Platz 2, manchmal liegen die Sozialdemokraten auch vorn.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein live: CDU 2022 wieder stärkste Kraft?

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war die CDU mit 32 Prozent stärkste Kraft geworden und regiert seitdem gemeinsam mit Grünen und FDP. Die SPD kam 2017 auf 27,3 Prozent. Die Grünen erreichten 12,9 Prozent, die FDP 11,5 Prozent, die AfD 5,9 und der SSW 3,3 Prozent.

Parallel zum Landtag werden in mehreren Städten auch die Bürgermeister neu gewählt, darunter in der Stormarner Kreisstadt Bad Oldesloe und in Eckernförde. (dpa/cibo)