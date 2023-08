Prozesswelle macht Trump stärker – Können nur Delegierte ihn noch stoppen?

Von: Patrick Peltz

Sollte Donald Trump in den Vorwahlen zum Präsidentschaftskandidaten gewählt werden, könnten nur die Delegierten seine Kandidatur noch stoppen.

Washington – Vier Anklagen und 91 strafrechtliche Vorwürfe. Unter anderem wegen des Versuchs, die Demokratie durch Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA zu untergraben. Auf den ersten Blick scheint es schwer zu glauben, dass eine Person in einer solchen Situation als populärer Kandidat die Möglichkeit hat, sich in Vorwahlen zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei wählen zu lassen. Es gab eine Zeit, in der eine Anklage für die Karriere eines Politikers nichts Gutes verhieß.

Der ehemalige Präsident Donald Trump zeigt jedoch, dass diese Logik für ihn nicht gilt. Die Welle der Anklagen scheint ihn zu stärken. In aktuellen Umfragen hat er in fast allen ideologischen Flügeln und demografischen Gruppen der Partei einen entscheidenden Vorsprung. Er führt mit großem Vorsprung bei Männern und Frauen, jüngeren und älteren Wählern, gemäßigten und konservativen Wählern, Akademikern und Nicht-Akademikern, in Städten, Vorstädten und ländlichen Gebieten, wie eine Studie zeigt. Zum jetzigen Zeitpunkt würde er mit großer Wahrscheinlichkeit als Sieger aus den Vorwahlen der Republikanischen Partei hervorgehen und in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden antreten. Die Delegierten, die ihn schließlich auf dem Nominierungsparteitag wählen, könnten ihm jedoch theoretisch die Nominierung verweigern.

Die Macht der Delegierten – Könnten sie Trump stoppen?

In den Bundesstaaten, in denen die Republikanische Partei Trump unterstützt, gibt es bereits Überlegungen, die Nominierungsregeln zu ändern, um ihm den Sieg auf dem Parteitag zu erleichtern. Die parteiinternen Gegner Trumps überlegen hingegen, wie sie ihm die offizielle Nominierung für die Präsidentschaftswahl letztlich verweigern könnten. Rein theoretisch gäbe es Möglichkeiten, Trump die Nominierung zu verweigern, sagt Elaine Kamarck, Expertin für das Nominierungssystem bei Präsidentschaftswahlen an der Denkfabrik Brookings Institution in Washington, laut dem Magazin Newsweek.

Zwar entscheiden die Wähler in den einzelnen Bundesstaaten an der Wahlurne, wer Kandidat ihrer Partei werden soll, aber technisch gesehen stimmen sie nicht direkt über den Sieger ab. Auf dem entscheidenden Nominierungsparteitag geben die Delegierten ihre Stimmen ab. Obwohl die Parteistatuten in der Regel eine bestimmte Anzahl von Delegierten „verpflichten“, hindere diese Delegierten nichts ausdrücklich daran, ihre Unterstützung für einen Kandidaten zurückzuziehen, so die Expertin.

Trump-Anhänger bei einer Demonstration. © IMAGO/Lamkey Rod/CNP/ABACA

Die Rolle der „Superdelegierten“ in den Präsidentschaftsvorwahlen

Einige Delegierte sind zudem offiziell unabhängig und werden von der Partei bestimmt. Diesen sogenannten „Superdelegierten“ wird ein besonders großer Einfluss zugeschrieben. Im Jahr 2016 argumentierten die Anhänger von Bernie Sanders, der bei den Vorwahlen der Demokraten den zweiten Platz hinter Hillary Clinton belegte, dass er die Nominierung seiner Partei vor allem aufgrund des Einflusses der unabhängigen Superdelegierten verloren habe, die nicht verpflichtet waren, einen der beiden Kandidaten zu unterstützen. Bernie Sanders galt dem demokratischen Establishment als zu links.

Die grundlegende Idee ist, dass die unabhängigen Delegierten bei unklaren Verhältnissen für das aus Sicht der Partei beste Ergebnis sorgen sollen. Ein solches Schlupfloch sei kein Fehler im System, sondern eine Funktion, die es den Parteiführern ermöglichen soll, die Richtung ihrer Partei zu ändern, wenn eine Mehrheit der Delegierten entscheidet, dass die Wahl durch die Wähler nicht die beste Wahl ist, erklärt Kamarck. Eine solche Entscheidung wäre hart umkämpft. Je nachdem, wie sich zum Beispiel die rechtliche Situation rund um Trump entwickelt, könnte ein solches Szenario relevant werden.

Trumps Unterstützung bei der Basis ungebrochen – Trump vor DeSantis

Eine gemeinsame Umfrage der New York Times und des Siena College Research Institute zeigt, dass einige der zentralen Wahlkampfargumente des Herausforderers Ron DeSantis – er sei wählbarer als Trump und würde effektiver regieren – bisher nicht durchschlagen. Selbst Republikaner, die von den Themen motiviert sind, die DeSantis zu seinem Aufstieg verholfen haben, wie der Kampf gegen die „radikale Ideologie des Westens“, ziehen den ehemaligen Präsidenten vor.

Eine weitere schlechte Nachricht für DeSantis ist, dass er bei einigen der größten und einflussreichsten Wählergruppen der Republikanischen Partei am schwächsten abschneidet. Nur 9 Prozent der Wähler im Alter von 65 Jahren und älter und 13 Prozent der Wähler ohne College-Abschluss stimmten für ihn. Republikaner, die sich selbst als „sehr konservativ“ bezeichnen, stimmten mit einem Vorsprung von 50 Prozentpunkten für Trump (65 Prozent zu 15 Prozent). Insgesamt lag Trump mit 54 zu 17 Prozent vor DeSantis. Kein anderer Kandidat erhielt in der Umfrage mehr als 3 Prozent Unterstützung. Seine Teilnahme an der ersten Fernsehdebatte aller aussichtsreichen Vorwahlkandidaten hat er abgesagt. (PaPel)