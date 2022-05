Letzte Umfrage aus Schleswig-Holstein bekannt: CDU vorne - doch Showdown um Platz 2

Von: Cindy Boden

In Schleswig-Holstein steht eine Landtagswahl an. Die letzte Umfrage zumindest zeigt einen klaren Sieger. Auf Platz 2 und 3 bleibt es spannend.

Kiel - Geht es nach den Umfragen, wird die CDU nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag (8. Mai) klar jubeln. Der Abstand zum Zweitplatzierten ist deutlich. Doch Umfragen sind nicht das endgültige Ergebnis, es bleibt daher spannend.

Aber Daniel Günther dürfte mit einem guten Gefühl in den Wahltag starten. In einer letzten Umfrage vom 5. Mai liegt die regierende CDU deutlich vorne. Der Ministerpräsident könnte, wenn er eine Koalition zustande bringt, weiter regieren. SPD und Grüne lagen in dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-„Politbarometer Extra“ der Forschungsgruppe Wahlen für Schleswig-Holstein gleichauf. Da zeichnet sich also ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Die Landtagswahl-Spitzenkandidaten Daniel Günther (CDU, l.) und Thomas Losse-Müller (SPD, r.) (Archivbild) © Axel Heimken/AFP

Schleswig-Holstein Wahl: CDU-Kandidat Günther in letzter Umfrage klar vorn - aber KEINE Prognose

Die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther kam demnach wie in der Vorwoche auf 38 Prozent. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller verlor einen Punkt und erzielte 18 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Monika Heinold gewannen einen Punkt hinzu - standen also ebenfalls bei 18 Prozent. Die FDP würde laut der Umfrage 8 Prozent (+1), die AfD unverändert 6 Prozent und den Südschleswigschen Wählerverband SSW, die Partei der dänischen Minderheit, 6 Prozent (+1) bekommen. 31 Prozent wussten aber noch nicht sicher, wen der antretenden Parteien oder ob sie wählen wollen.

CDU-Kandidat Günther hatte auch bei der Frage, wen man lieber als Regierungschef hätte, deutlich die Nase vorn. 64 Prozent nannten hier den amtierenden Ministerpräsidenten, 11 Prozent Losse-Müller von der SPD und 10 Prozent die Grüne Heinold. Insgesamt geben derartige Werte aber nur ein Stimmungsbild zum Erhebungszeitpunkt wieder. Das ZDF betonte, dass es keine Prognosen zum Wahlausgang sind. Doch der Vorsprung der CDU ist nicht neu, sondern hält seit einigen Wochen an. Die SPD stand dennoch in früheren Umfragen etwas besser da als zuletzt.

Umfrage Schleswig-Holstein Wahl: „Jamaika“ braucht es womöglich gar nicht mehr

Rund 2,3 Millionen Menschen sind am Sonntag in Schleswig-Holstein zur Wahl des neuen Landtags aufgerufen. Generell zeigen die Umfragen eine große Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung. Doch im Koalitionsgefüge könnte sich etwas ändern: Womöglich kann die CDU künftig allein mit den Grünen regieren - ohne FDP. Doch Günther legte sich im Vorfeld nicht auf eine mögliche Zweieroption fest. Er bezeichnete eine Fortsetzung der amtierenden Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP als seine Wunschkonstellation. Mehr zu der Frage, wann ein Ergebnis in Schleswig-Holstein feststeht, lesen Sie hier.(dpa/cibo/AFP)