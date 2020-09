Wahlen in Dortmund und NRW: CDU, SPD, Grüne oder AfD - wer wählte wen

In Dortmund wählte sie kaum einer: Abgeschlagen mit rund 5 Prozent dümpelt die AfD auf einem der letzten Plätze rum. Ganz anders die Lage in Gelsenkirchen.

Dortmund/NRW - Neben dem Wahlsieger, der CDU, sind die Grünen die größten Gewinner dieser Wahl. Sie konnten kräftig zulegen und vor allem junge Wähler auf ihre Seite holen. Wie RUHR24.de* berichtet, waren es vor allem die 16- bis 24-Jährigen, die den Grünen ihre Stimmen gaben. Die Zukunft wählte also Grün.

Schon die ersten Hochrechnungen am Wahlabend zeigten: Die SPD verliert, die Grünen gewinnen - und agieren nun als dritte Volkspartei in NRW auf Augenhöhe mit SPD und CDU. Kaum eine Chance in Dortmund hatte die AfD: Hier verpassten die Wähler der rechtspopulistischen Partei durch ihre Wahlentscheidung einen klaren Dämpfer. Nur wenige entschieden sich, der AfD ihr Stimme zu geben.

Doch ob CDU, SPD, Grüne oder AfD: Wer wählte in dieser Kommunalwahl in NRW eigentlich wen*? Die Analyse der Wahl zeigt, warum bei dieser Wahl von historischen Ergebnissen gesprochen werden kann. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.