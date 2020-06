Trumps Roadshow wird fortgesetzt - Teilnehmer dürfen nicht wegen Corona klagen

Donald Trump will zurück zur Normalität. Für den US-Präsidenten bedeutet das fast tägliche Wahlkampf-Veranstaltungen im ganzen Land. Verantwortung für mögliche Corona-Ansteckungen möchte er aber nicht übernehmen.

Stimmen der afroamerikanischen Wählerschaft könnten US-Präsidentschaftswahl* im November entscheiden

Joe Biden ist designierter Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump*

ist designierter Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump* Biden sucht Vizepräsidentin*: Kamala Harris ist Favoritin

Update vom Freitag, 12.06.20, 09.11 Uhr: Donald Trump will trotz der weiter wütenden Corona-Pandemie wieder mit dem Wahlkampf beginnen. Bereits am Donnerstag trifft der US-Präsident in Dallas bei einem Dinner auf mögliche Großspender.

Donald Trump auf Tour: Kundebungen in mehreren Bundesstaaten geplant

Einen Tag später, am Freitag, den 19. Juli, reist Donald Trump nach Tulsa Oklahoma, und wird dort seine erste Kundgebung seit der Corona-Pandemie abhalten. Es folgen Veranstaltungen in South Dakota, Florida, Arizona und North Carolina.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Rally müssen aber bei ihrer Registrierung zustimmen, dass sie die Trump-Kampagne nicht verklagen werden, sollten sie sich vor Ort anstecken. In den USA steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen derweil weiterhin stetig an.

Biden befürchtet, Donald Trump könnte versuchen, die Wahl zu „stehlen“

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 20.35 Uhr: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, äußerte sich in der „Daily Show“ des Kabarettisten Trevor Noah offen zu seinen Befürchtungen bezüglich der anstehenden Präsidentschaftswahl. Biden sagte am Mittwoch (10.06.2020), seine größte Sorge sei, dass der amtierende Präsident Donald Trump versuchen könnte, „die Wahl zu stehlen“.

Wie Trump das vorhaben könnte, konkretisierte Biden nicht. Aber er verwies darauf, dass Trump kürzlich seine Aversion gegenüber Briefwahl-Stimmen kundgetan hatte: „Das ist ein Kerl, der gesagt hat, dass alle Briefwahl-Stimmen falsch sind.“

.@JoeBiden thinks Trump will try to steal the election and has an idea of what will happen if Trump loses and refuses to leave the White House. pic.twitter.com/rsy6EXTMhN — The Daily Show (@TheDailyShow) June 11, 2020

Auch über ein anderes Szenario habe sich Biden schon Gedanken gemacht: Sollte er die Wahl gewinnen und Trump sich weigern, das Weiße Haus zu verlassen, so sei er überzeugt, dass das Militär Trump hinauseskortieren werde.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, nannte Bidens Äußerungen eine „Verschwörungstheorie“. Dem Sender Fox News sagte sie am Donnerstag, Trump freue sich auf die Wahl.

US-Präsidenschaftswahl 2020: Republikaner wollen für Biden stimmen

Update vom Montag, 08.06.2020, 7.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Kritik des früheren Außenministers Colin Powell an seiner Amtsführung zurückgewiesen. Zugleich warf Trump dem Ex-Chefdiplomaten Versagen vor. „In seiner Zeit war er schwach und hat jedem alle Art von Zugeständnissen gemacht - so schlecht für die USA“, schrieb Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Powell, ein Republikaner wie Trump, war in der ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush (2001-2005) Außenminister. Dem Sender CNN sagte er am Sonntag, Trump entferne sich von der Verfassung und werde „gefährlich für unsere Demokratie“. Trump sagte, Powell habe dem „Lügensender CNN“ („Fake News CNN“) ein „erbärmliches Interview“ gegeben.

Powell will für Biden stimmen

Update vom Sonntag, 07.06., 19.31 Uhr: Das gefällt Donald Trump: nicht. Wie der frühere US-Außenminister Colin Powell – ein Republikaner – am Sonntag im US-Sender CNN ankündigte, will er bei der US-Präsidentschaftswahl im November für den Demokraten Joe Biden stimmen. Selbst Ex-US-Präsident George W. Bush stellt sich gegen Trump, wie die „New York Times“ berichtet.

Powell kritisierte Trump scharf, denn dieser entferne sich von der Verfassung und werde „gefährlich für unsere Demokratie, gefährlich für unser Land“. Mehr noch: „Er lügt über Dinge und er kommt damit durch, weil Menschen ihn nicht zur Rechenschaft ziehen.“ Schon bei den US-Wahlen 2016 hatte Powell für Trumps Gegnerin Hillary Clinton gestimmt.

Former Secretary of State Colin Powell says he will be voting for Joe Biden, who he has known and worked with for decades: "I certainly cannot in any way support President Trump this year" #CNNSOTU pic.twitter.com/tjquBba1Xg — CNN Politics (@CNNPolitics) June 7, 2020

USA Wahlen: Donald Trump tobt auf Twitter und schießt gegen Powell

Und Trump? Konnte diese Spitze von Powell natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Auf Twitter schoss er zurück: „Hat Powell nicht gesagt, dass der Irak über ‚Massenvernichtungswaffen‘ verfüge? Hatten sie nicht, aber schon sind wir in den KRIEG gezogen!“ Powell war Außenminister, als die USA 2003 im Irak einmarschiert war. Was Trump in seinem Tweet nicht erwähnt: Er selbst hatte den Krieg damals unterstützt.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

In einem weiteren Tweet schreibt Trump: „Jemand sollte das bitte dem stark überschätzten Colin Powell sagen.“

Somebody please tell highly overrated Colin Powell that I will have gotten almost 300 Federal Judges approved (a record), Two Great Supreme Court Justices, rebuilt our once depleted Military, Choice for Vets, Biggest Ever Tax & Regulation Cuts, Saved Healthcare & 2A, & much more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

US-Präsidentschaftswahl: Tod von George Floyd beeinflusst Joe Bidens Suche nach einer Vizepräsidentin

Update vom Freitag, 05.06., 14.30 Uhr:Nach dem Tod von George Floyd wird in den USA verstärkt über die Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin unter Joe Biden spekuliert. Vor allem taucht immer häufiger die Frage auf, ob Biden angesichts der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nicht unbedingt eine Schwarze nominieren sollte.

Eine Befürworterin dieser These ist beispielsweise die US-amerikanische Analystin Rachel Bitecofer, die 2018 den Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen schon fünf Monate zuvor vorausgesagt hatte. Da die Trump-Fans wahrscheinlich in Scharen zur Wahl gehen würden, so Bitecofer in der „New York Times“, müsse das Biden-Team eine Wahl treffen, die ihre eigene Basis komplett mobilisiere. Am besten geeignet wären dafür Kandidatinnen wie Stacey Abrams oder Kamala Harris.

Joe Biden sucht Vizepräsidentin: Val Demings steigt in der Gunst der Demokraten

Tatsächlich gilt Harris nach wie vor als Favoritin auf den Posten, doch nach dem Tod von George Floyd könnte ihr die Zeit als frühere Generalsstaatsanwältin von Kalifornien eine Strich durch die Rechnung machen. Ihr hartes Vorgehen gegen Kriminelle wird von vielen Demokraten sehr kritisch gesehen.

Dafür wird nun plötzlich eine andere Frau hoch gehandelt: Val Demings. Auch wenn ihre Arbeit als frühere Polizeichefin von Orlando im US-Bundesstaat Florida ähnlich wie bei Harris argwöhnisch beäugt wird, so hat die Abgeordnete des Repräsentantenhauses sich nach dem Tod von George Floyd eindeutig positioniert: „Es ist mir unmöglich zu begreifen, wie ein Polizist die schmerzhaften Bitten von Floyd ignorieren konnte – oder irgendeines anderen, der leidet.“.

Und sie hat jetzt auch schon mal Trump heftig attackiert, ihn als Spalter bezeichnet und gefragt, ob er überhaupt verstehe, das die gesamte USA in Flammen stehe.

Mr. President: have you noticed that America is on fire? https://t.co/cvRxV8aNkJ — Rep. Val Demings (@RepValDemings) June 4, 2020

Joe Biden sucht Vizepräsidentin: Demokraten bringen Michelle Obama ins Spiel

Update vom Dienstag, 26.05., 12.30 Uhr: Nach dem verbalen Aussetzer von Joe Biden wird in den USA die Frage nach seiner Vizepräsidentin noch vehementer geführt als ohnehin schon. Wer aber ist die ideale Kandidatin? Jim Clyburn, der mit seiner Wahlempfehlung für Biden die Vorwahlen maßgeblich beeinflusst hat, legte sich frühzeitig fest: „Es wäre großartig, wenn er eine Schwarze wählen würde“, sagte der ranghöchste afroamerikanische Kongressabgeordnete in einem Interview im April, fügte allerdings auch hinzu: „Das ist aber kein Muss.“

Trotzdem scheinen die Chancen von Elizabeth Warren oder Amy Klobuchar nach Bidens Fauxpas gesunken. Als Favoritin gilt derzeit Kamala Harris, doch auch Stacey Abrams wird hoch gehandelt. Dass Abrams eine ernsthafte Kandidatin ist, ersieht man schon daran, dass auch Donald Trump sie immer mal wieder attackiert. So hat er am Wochenende erst wieder einen Twitter-Post retweetet, der sie als übergewichtig bezeichnete. Abrams, die 2018 im Rennen ums Gouverneursamt von Georgia knapp unterlag, schert sich darum wenig und attackiert lieber Trumps Corona-Chaos:

So much of this loss could have been prevented had Donald Trump prepared for the pandemic, listened to the experts and acted earlier.



Take a closer look at how we got here and the tragic price being paid by Trump’s chaos: https://t.co/uf7sK6gZKq — Stacey Abrams (@staceyabrams) May 23, 2020

Bidens Vize: Und was ist mit Michelle Obama?

Noch eine andere Frau wird immer wieder als Biden-Vize ins Gespräch gebracht. Auch Joe Biden selbst wäre Feuer und Flamme: „Ich würde sie sofort nehmen“, sagte er kürzlich in einem Interview mit einem Lokalsender in Pittsburgh. Der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton sieht es genauso: „Sie wird von den meisten als die ultimative Frau angesehen“, sagte er dem Magazin Politico. Und deshalb fleht er auch um Beistand von oben: „Lieber Gott, lass bitte Michelle Obama Bidens Vize sein.“

Doch da wird wohl auch eine höhere Macht nicht helfen können. Denn Michelle Obama hat schon oft genug klar gemacht, dass sie an einem politischen Amt nicht interessiert sei. „Ich habe nicht die Absicht, für ein Amt anzutreten”, heißt es in ihrem Bestseller „Becoming”. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern.

„Wer Trump wählt, ist nicht wirklich schwarz“ - Joe Biden redet sich um Kopf und Kragen

Erstmeldung vom Montag, 25.05.: Washington - Joe Biden hat in diesem Jahr vor allem einen Wunsch: Er will ins Weiße Haus. Den ersten Schritt auf dem Weg dorthin hat der 77-Jährige so gut wie geschafft. Auch wenn die Vorwahlen offiziell noch nicht beendet sind, gilt Biden nach dem Rückzug sämtlicher Konkurrenten als designierter Präsidentschaftskandidat der Demokraten.

Joe Biden will Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November schlagen

Der zweite Schritt dürfte allerdings sehr viel schwieriger werden als der erste. Nun gilt es nämlich, Donald Trump zu schlagen. Im Grunde eine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Trumps Beliebtheitswerte konstant bei knapp 43 Prozent liegen – eine Zahl, die für einen US-Präsidenten nicht gerade allzu berauschend ist. Doch auch bei der US-Wahl 2016 dachten ja alle Experten, dass Trump gegen Hillary Clinton keine Chancen haben würde. Am Ende kam alles ganz anders.

Biden sollte sich also möglichst keine Schnitzer leisten. Das ist leichter gesagt als getan. Denn wenn es einen Politiker in den USA gibt, der für Pleiten, Pech und Pannen berühmt ist, dann ja wohl Joe Biden*. Auch jetzt ist ihm wieder ein kaum glaublicher Fauxpas unterlaufen. In der Radiosendung „The Breakfast Club“ hat er nämlich am Freitag (22.05.) mit einer Äußerung über afroamerikanische Wähler für reichlich Aufregung gesorgt.

Frage nach möglicher Vizepräsidentin bringt Biden aus dem Konzept

Der prominente afroamerikanische Moderator Charlamagne Tha God, der mit bürgerlichem Namen Lenard Larry McKelvey heißt, hatte ihn während des teils hitzig geführten Gesprächs nach Berichten gefragt, wonach Biden die weiße Senatorin Amy Klobuchar in die engere Auswahl für die Position der Vizepräsidentin genommen habe. Er habe doch aber seinen Sieg bei den Vorwahlen vor allem schwarzen Wählern zu verdanken, sagte Charlamagne Tha God, deswegen gebe es jetzt auch Forderungen nach einem schwarzen Vize im Weißen Haus.

Biden erwiderte, es gebe auch schwarze Kandidatinnen. Tatsächlich werden besonders die folgenden drei Frauen hoch gehandelt:

Kamala Harris , Senatorin aus Kalifornien

, Senatorin aus Kalifornien Stacey Abrams , ehemalige Gouverneurskandidatin für Georgia

, ehemalige Gouverneurskandidatin für Georgia Val Demings, Kongressabgeordnete aus Florida

Zum Schluss des Gesprächs fügte Biden dann hinzu: „Ich sag' Ihnen was: Wenn Sie ein Problem haben, sich zu entscheiden, ob Sie für mich oder Trump sind, dann sind Sie nicht schwarz.“

So this happened... “If you got a problem figuring out whether you’re for me or for Trump then you ain’t Black.”

-@JoeBiden to @cthagod pic.twitter.com/IdnyxSAY5k — Maliek Blade (@MaliekBlade) May 22, 2020

Viele Schwarze kritisieren Bidens Aussage als bevormundend

Biden entschuldigte sich später im Gespräch mit schwarzen Geschäftsleuten für seine „unglücklichen“ Äußerungen: „Ich hätte nicht so ein Klugscheißer sein sollen. Ich hätte nicht so unbekümmert sein sollen“, sagte er nach Angaben von Journalisten. Er habe die afroamerikanische Gemeinschaft „niemals als selbstverständlich angesehen“, versicherte Biden.

„Niemand sollte aufgrund von Rasse, Religion oder Herkunft für eine Partei stimmen müssen“, betonte der frühere Obama-Vize, der sich sich bei Afroamerikanern großer Zustimmung erfreut. Dennoch verbreitete sich da schon die Debatte rund um den Hashtag „YouAintBlack“ (Sie sind nicht schwarz). Viele Schwarze kritisierten Bidens Aussage als bevormundend.

Stimmen der Afroamerikaner können für Biden bei der Präsidentschaftswahl entscheidend sein

Biden kann bei der Präsidentenwahl am 3. November mit einer Mehrheit der Stimmen der Afroamerikaner rechnen. Für den Demokraten könnte es jedoch entscheidend sein, wie motiviert schwarze Wähler sind: Wenn sie schlicht nicht abstimmen, sondern zu Hause bleiben, dürfte ein Wahlsieg für Biden nochmals schwerer zu erreichen sein.

Weltweit protestieren Tausende nach dem Tod von George Floyd gegen rassistische Polizeigewalt - Strukturen, die auch in Deutschland für Todesopfer gesorgt haben.

