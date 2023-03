Streit ums Wahlrecht: Kommt die Ampel Söder entgegen? „Wir machen hier kein Gesetz gegen die CSU“

Von: Christian Deutschländer, Marc Beyer

Raus damit: Der Bundestag soll kleiner werden. © Kay Nietfeld/dpa

Beim Wahlrecht will die Ampel wohl minimal nachbessern, sodass die CSU etwas profitieren könnte. Markus Söder findet den Regierungsplan dennoch verfassungswidrig.

München – In Zeile 63, Spalte 3, steht eine für die CSU sehr unangenehme Zahl. 0. Exakt so viele Abgeordnete würde sie in den Bundestag entsenden, wenn es schlecht für sie liefe und der Plan der Ampel-Koalition zur Wahlrechtsreform wahr würde. Ein Bundestag ohne CSU – um diese Extremvorstellung wird in diesen Tagen, eigentlich Stunden, gerungen.

Ampel will neues Wahlrecht - CSU könnte zu den Verlierern zählen

Die Analyse von election.de im Auftrag der Bertelsmann Stiftung liegt unserer Redaktion vor. Die Basis ist das letzte Wahlergebnis von 2021, umgerechnet auf die aktuellen Wahlrechts-Pläne von SPD, Grünen und FDP. Bliebe die CSU bei ihrem Resultat, bekäme sie 38 (statt bisher) 45 Mandate. Sinkt sie leicht ab, aufs Bundesgebiet hochgerechnet unter 5 Prozent, tritt der Null-Fall ein. Die Bertelsmann-Experten weisen explizit darauf hin, dass das ein theoretisches Szenario in spezieller Konstellation ist und die Debatte nicht anheizen soll – die Auseinandersetzung ist schon scharf genug.

Am Freitag will der Bundestag mit den Ampel-Stimmen das neue Wahlrecht in zweiter/dritter Lesung beschließen. Die Eckpunkte sind bekannt: nur noch 630 Abgeordnete, Verzicht auf Überhang- und Ausgleichsmandate, Streichung der für CSU und Linke wichtigen „Grundmandatsklausel“, wonach jeder in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen kann, der mindestens drei Direktmandate holt. Übereinstimmend heißt es aus der Koalition, an diesem Plan halte man fest.

Anpassungen der Ampel-Pläne denkbar

Wohl aber sind nach Informationen unserer Zeitung noch Änderungen geplant, um zumindest der CSU entgegenzukommen. „Wir machen hier kein Gesetz gegen die CSU, schon gar nicht gegen Bayern“, sagt FDP-Landesgruppenchef Karsten Klein. „Es war nie und wird auch kein Gesetz, mit dem man die CSU aus dem Parlament kriegen soll. Unser Entwurf behandelt alle Parteien gleich und reduziert für alle die Zahl der Mandate.“ Klein sagt, dass entweder am Freitag oder im Nachgang die Regeln geändert werden sollen, wie CDU und CSU eine Listenverbindung eingehen könnten. Vereinfacht gesagt: Die CSU wäre dann von der bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde befreit, auch ohne Aufgabe ihrer Eigenständigkeit. Verfassungsrechtlich werde das noch geprüft.

So oder so wird die CSU von der Reform aber schlechter gestellt. Klein beteuert, das liege daran, dass das aktuelle Wahlrecht die Christsozialen überrepräsentiere. „Das Wahlsystem heute ist bis aufs letzte Jota für die CSU optimiert.“ Das sei der Grund gewesen, warum die Partei alle Gespräche und ernsthaften Reformpläne „über Jahre blockiert und verschleppt“ habe. Klein kritisiert, auch die aktuelle Debatte um „null“ CSU-Abgeordnete wäre „vermeidbar gewesen, wenn die CSU sich konstruktiv eingebracht hätte“. Die CDU habe sich da klüger verhalten.

Natürlich ist das verfassungswidrig.

Aus Bayern steht nun die Drohung mit dem Verfassungsgericht im Raum. CSU-Chef Markus Söder wiederholte das am Donnerstag. Die Ampel wolle sich dauerhaft eine Mehrheit sichern und kritische Stimmen mundtot machen. „Natürlich ist das verfassungswidrig“, sagte Söder.

Interessant ist derweil an der Bertelsmann-Prognose, welche Wahlkreise ohne Abgeordnete blieben, auch wenn die CSU mit nur noch 38 Parlamentariern nach Berlin käme. Es sind München-Nord, -Ost, -West, Passau (von Andreas Scheuer), Nürnberg-Nord, Augsburg und das Oberallgäu. Zufällig wären aus diesen Wahlkreisen Vertreter anderer Parteien über die Liste in den Bundestag gekommen. Richtig weiße Flecken – Regionen ohne Abgeordneten – gäbe es demnach in Brandenburg, Berlin, Sachsen und nördlich von Karlsruhe.