„Ein Unding“: Schäuble dringt auf kleineren Bundestag - nochmal

Hat der Überhang, der Ausgleich keine Würde vor dem Volk, dem Steuerzahler, keinen Respekt mehr vor dem GG, dem Amtseid.

Schaden vom Volk abzuwenden, seine Nutzen zu mehren, die Gesetze und Vorschriften zu achten und wenn notwendig anzupassen.

Dieses Geschwür ist doch über die Jahren gewuchert und Merkel, die Innen schauten zu und viel schlimmer die von der Justiz.

Gelle Frau Barley, deutsch-britische Ministerin.

Wo ist hier der Herr Voßkuhle denn abgeblieben?

Hier erfolgt der Griff in Taschen der Steuerzahler, für jedermann ersichtlich, im Offizialdelikt.

Wir nähern in in grausamer Art und Weise, den Machthabern von China an.

Doch bei uns heißt es dann der Staat ist unser.

Wann gehen wir dafür auf die Straße, 2018 wird in Hessen und in Bayern gewählt.

Hier können doch die 1. Pflöcke rein gerammt werden.