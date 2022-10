Wahlumfrage in Hamburg: Grüne überholen SPD

Institut Civey © IMAGO/Sascha Steinach

Einer Umfrage zufolge könnte die SPD als traditionell stärkste Partei in Hamburg von den Grünen abgelöst werden.

Hamburg in Deutschland - Wenn am Sonntag Bürgerschaftswahl wäre, kämen die Grünen auf 30 Prozent und die SPD auf 29 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Civey für die „Zeit“ hervorgeht.

Die CDU käme als drittstärkste Kraft auf 20 Prozent. Linke und AfD müssten mit je fünf Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen, die FDP wäre mit vier Prozent erneut nicht mit einer Fraktion im Rathaus vertreten.



Insbesondere Wählerinnen und Wähler unter 50 Jahren bevorzugen die Grünen: Bei ihnen entfielen auf diese Partei mehr Stimmanteile als auf SPD und CDU zusammen. Die nächste Bürgerschaftswahl wird voraussichtlich 2025 stattfinden. Derzeit regiert in der Hansestadt ein SPD-geführter Senat mit den Grünen als Juniorpartner.

Für die Erhebung zur Sonntagsfrage befragte das Institut Civey 1705 Menschen. pw/cha