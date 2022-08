Waldbrände in Europa: Forstbranche für bessere Ausrüstung

Die aktuelle technische Ausstattung der Feuerwehr ist oft nicht für den Einsatz im Wald geeignet © IMAGO/B&S/Bernd März

Im Kampf gegen Waldbrände fordert die Forstbranche bessere technische Ausrüstung und mehr Kooperation innerhalb von Europa.

Berlin - In den vergangenen Wochen habe sich wieder gezeigt, dass technisches Gerät der Feuerwehren oft nicht für den Einsatz im Wald geeignet sei, sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats, Georg Schirmbeck, am Donnerstag. «Die Anfahrt zu einem brennenden Einfamilienhaus auf einer Asphaltstraße ist etwas anderes als der Zugang zu unwirtlichem Gelände.»

Der Verband schlug außerdem vor, technisch hochausgerüstete «Kompetenz- und Entwicklungszentren» an mehreren Standorten in Europa zu schaffen. Sie sollten über eine Flugzeugstaffel und Löschdrohnen verfügen, um von dort aus europaweit Einsätze fliegen zu können. «Wir müssen die Kräfte besser bündeln», sagte Schirmbeck. «Dabei geht es gleichermaßen um Wald- und Bevölkerungsschutz.» Der Verband warnte in diesem Zusammenhang vor Kürzungen im Etat des Bundesinnenministeriums. (dpa)