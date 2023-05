Putin macht den Historiker und packt eine fast 400 Jahre alte Karte aus: „Gab früher keine Urkaine“

Von: Robert Wagner

Anhand einer historischen Landkarte erklärt der russische Präsident, dass es die Ukraine bis zum 20. Jahrundert nie gegeben habe. Nicht zum ersten Mal.

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin ist dafür bekannt, seinen Krieg gegen die Ukraine mit historischen Argumenten legitimieren zu wollen. Ein wichtiges Element der russischen Propaganda ist daher die Behauptung, die Ukraine sei kein eigenständiger Staat mit eigener historischen Tradition, sondern lediglich ein Produkt des 20. Jahrhunderts, entstanden als Kreatur der Sowjetunion. Die Ukraine sei deshalb nie etwas anderes gewesen als ein integraler Bestandteil Russlands.

Diese Idee ist der Hintergrund für eine bizarre Szene, die sich im Kreml zutrug und vom russischen TV-Sender Russia 24 gesendet wurde. Zu sehen ist Putin im Gespräch mit dem Vorsitzenden des russischen Verfassungsgerichts, Waleri Zorkin. Gemeinsam betrachtete man eine fast 400 Jahre alte historische Landkarte. Thema der Unterredung war die „nicht-existierende Ukraine“.

Putin über die Ukraine: „Hat es bis zur Gründung durch die Sowjetunion nie gegeben“

Zorkin hatte Putin die Kopie einer französischen Landkarte mitgebracht, die ihm zufolge zur Zeit Ludwigs XIV. in der Mitte des 17. Jahrhunderts erstellt worden war. Er sagte, er habe sie mitgebracht, um seinem Präsidenten zu zeigen, dass „es dort keine Ukraine gibt“. Die Karte würde lediglich die die Polnisch-Litauische Gemeinschaft, die Gebiete der Kosaken und das Königreich Moskowien abbilden.

„Das ist allgemein bekannt“, sagte Putin dazu. „Diese Länder waren einfach Teil der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft, und wurden dann gebeten, Teil des Königreichs Moskowien zu werden. (...) Und erst später, nach der Oktoberrevolution, begannen sich quasi-staatliche Gebilde zu bilden. Die Sowjetunion schuf die Sowjetukraine. Eine Ukraine hat es in der Geschichte der Menschheit bis zu diesem Zeitpunkt nie gegeben.“

Der Name Moskowien bezeichnet die Vorgängerstaaten des Russischen Kaiserreiches, das 1721 proklamiert wurde. Im 17. Jahrhundert war Russland allgemein als Moskowien bekannt.

Putins Lügen sind Teil der russischen Staatsideologie

Es ist nicht das erste Mal, dass Putin die Existenz einer Ukraine als historisch gewachsenem Staat bestreitet. Bereits im Dezember 2021, zwei Monate vor der russischen Invasion in die Ukraine, betonte er auf einer Pressekonferenz die Rolle Lenins bei der Gründung der Ukraine. „Wer hat sie (die Ukraine) geschaffen? Lenin. Wladimir Iljitsch Lenin. Als er die Sowjetunion schuf. (...) Sie wurde nach seinen Prinzipien geschaffen“, sagte der russische Präsident damals.

Wenige Tage vor Beginn des Ukraine-Krieges wiederholte Putin in einem Appell an die Russen diese Verfälschung der Geschichte und bezeichnete Lenin als „Schöpfer und Architekten“ der modernen Ukraine. Erst seine „Zugeständnisse“, also dass die ukrainischen Gebiete innerhalb der Sowjetunion den Status einer eigenen Republik erhielten, erlaubten der Ukraine den Status eines eigenen Staates zu erhalten. Diese Politik bezeichnete er „schlimmer als einen Fehler“, wie die Deutsche Welle in einem Faktencheck berichtete.

„Die moderne Ukraine wurde vollständig von Russland geschaffen, genauer gesagt vom bolschewistischen, kommunistischen Russland.“ Dieses Putin‘sche Credo ist mittlerweile Teil der russischen Staatsideologie. Die ist inzwischen so präsent, dass Putins Regime die Ukraine aus Schulbüchern verschwinden lässt. Unter anderem werden Hinweise auf die historische Rolle der Ukraine bei der Entstehung Russlands gestrichen. Aus dem mittelalterlichen Großreich Kiewer Rus sind sowohl Russland als auch die Ukraine und Belarus hervorgegangen.