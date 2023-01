Wallfahrt nach Mekka darf wieder ohne Corona-Beschränkungen besucht werden

Millionen Muslime pilgerten jedes Jahr nach Mekka, bevor die Corona-Pandemie einschlug. Dieses Jahr fallen alle Beschränkungen weg © IMAGO/Ashraf Amra

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie darf die muslimische Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien wieder ohne Einschränkungen stattfinden.

Mekka - Dieses Jahr werde kein Höchstalter vorgeschrieben und die Zahl der Teilnehmer werde wieder auf das zuvor übliche Niveau steigen, kündigte Hadsch-Minister Taufik al-Rabia am Montagabend an. Wie schon im Vorjahr dürften Pilger aus aller Welt anreisen, sagte er laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

Der Hadsch ist die größte Versammlung von Muslimen weltweit. Dieses Jahr beginnt er Ende Juni. Vor Beginn der Pandemie kamen dafür in der für Muslime heiligen Stadt Mekka rund 2,5 Millionen Gläubige zusammen. In den Corona-Jahren waren erst nur wenige Tausend und dann 60 000 in Saudi-Arabien wohnende Pilger zugelassen. Im Rahmen schrittweiser Lockerungen reisten vergangenen Juli etwa eine Million Gläubige aus aller Welt an. Zudem waren nur Pilger im Alter bis 65 Jahre zugelassen.

Für gläubige Muslime zählt die Wallfahrt zu den fünf Grundpflichten im Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern. Für die auch über Reisebüros organisierte Wallfahrt, die schnelle mehrere Tausend Dollar kosten kann, sparen viele Gläube jahrelang und nehmen weite Anreisen auf sich. (dpa)