Gabriel mit Frontal-Angriff: AfD sei mitverantwortlich für Lübcke-Mord - weiterer Haftbefehl erlassen

Nach dem Mord an Walter Lübcke hat ein Verdächtiger gestanden. Sigmar Gabriel griff nun frontal die AfD an, währenddessen wurde ein weiterer Haftbefehl erlassen.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde am 2. Juni erschossen.

Nach einem SEK-Einsatz in Kassel wurde der 45-jährige Stephan E. festgenommen.

Rechtsextreme Verbindungen von Stephan E. wurden durch den Bundesanwalt bestätigt.

Unklar ist noch, ob der Mann alleine handelte oder Teil einer Gruppe oder eines Netzwerks war.

Der tatverdächtige Stephan E. hat inzwischen gestanden.

Update 19.35 Uhr: Nachdem der Tatverdächtige 45-Jährige den Mord an Walter Lübcke gestanden hatte, wurde nun gegen einen weiteren Mann Haftbefehl erlassen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Dabei soll es sich um Elmar J. (64) handeln, der dem mittlerweile Geständigen 2016 die Mordwaffe verkauft haben soll. Ihm wird nun Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

Mord an Lübcke: Gabriel mit Frontal-Angriff - AfD sei mitverantwortlich

Unsere Urpsrungsmeldung vom 27. Juni, 17.31 Uhr: München - Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke befasste sich der deutsche Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. Dabei kam es zu einem kleinen Eklat: Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel griff dabei die AfD frontal an und gab der Partei eine Mitschuld an dem Verbrechen gegen Lübcke. „Sie haben sich mitverantwortlich gemacht, weil man nicht nur für das verantwortlich ist, was man sagt und tut, sondern auch für das politische Klima in diesem Land“, sagte Gabriel in Richtung AfD und fügte hinzu: „Und da sind Sie Haupttäter und nicht etwa Opfer.“

Nach Lübcke-Mord in Kassel: Gabriel attackiert AfD im Bundestag

Zuvor hatten AfD-Politiker vorgerechnet, dass allein im ersten Quartal 2019 217 Straftaten gegen Politiker gegeben habe. Davon seien 114 gegen die AfD gerichtet gewesen. Im Mai hatte dann der tätliche Angriff auf AfD-Chef Jörg Meuthen für Bestürzung gesorgt.

Sigmar Gabriel wollte es der AfD aber nicht zugestehen sich nun als Opfer darzustellen. Der SPD-Mann betonte bei seinem Auftritt, dass es in Deutschland erlaubt sei rechts zu sein, auch rechtsnational und man dürfe sich auch gegen Migranten aussprechen, aber: „Was nicht erlaubt ist, ist die Brandmauer zu Nazis - ob jung oder alt - aufzumachen, das ist nicht erlaubt in Deutschland.“

Hetze im Internet nannte Gabriel zudem „digitale Beihilfe zu Straftaten und Mord“. Die sprachliche Gewaltbereitschaft bereite die physische Gewalt vor.

Nach Mord an Walter Lübcke: AfD sorgt mehrmals für Aufsehen

Nach dem Mord an Walter Lübcke gibt es eine breite Debatte über rechtsextremen Terror in Deutschland. Die AfD hatte dabei bereits mehrfach mit Aktionen oder Worten für Aufsehen gesorgt. So relativierte der AfD-Politiker Wolfgang Gedeon rechtsextremen Terror. Ein AfD-Abgeordneter im bayerischen Landtag verweigerte bei einer Schweigeminute zu Ehren von Lübcke zudem sich von seinem Platz zu erheben, wie merkur.de* berichtete.

