Verfassungsschutz stufte mutmaßlichen Lübcke-Mörder 2010 als brandgefährlich ein

Meine These für die zu recht beklagte Verharmlosung und Relativierung von rechter Gewalt!

Es kann mittlerweile offensichtlich nicht mehr weiter geleugnet werden, dass unsere Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind, zumindest sehschwach sind. Manche sprechen etwas verharmlosend von einem blinden Fleck auf der rechten Seite! Seehofer sieht das erwartungsgemäß anders. Die Kanzlerin sieht - in einer Replik auf Friedrich März’ Feststellung von nach rechts abdriftenden Soldaten und Polizisten - gar nur „vereinzelte rechte Vorfälle“! Ein solcher „Einzelfall“ wurde gerade wieder (Juni 2019) in der SZ berichtet:

- seit 7(!) Jahren wird gegen den mittlerweile als rechtsextremen Gefährder eingestuften Münchner PEGIDA-Chef wegen Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt ... und ermittelt ... und ermittelt. Der Gefährder ist auf freiem Fuß!

- 5 von 8 Mahnmalen für die NSU-Morde wurden - zum Teil mehrmals - geschändet. Die Täter wurden nicht ermittelt!

Derartige Fälle gibt es zu 1000en, ganz abgesehen von den per Haftbefehl gesuchten, aber untergetauchten rd. 500 rechten Straftätern, den tausenden, z.T. noch bewaffneten Reichsbürgern, auch im Staatsdienst! Ganz abzusehen von den seit vielen Jahren bekannten, aber immer wieder verharmlosten Unterwanderungen der Sicherheitsbehörden nicht nur in Sachsen und Hessen! Und wenn dann ruchbar wird, dass von Rechten „Todeslisten“ mit tausenden von - meist - Gutmenschen geführt werden, so werden diese als „Informationssammlungen verharmlost!

Wenn aber, wie u.a. auch in der Polit-Talkshow Anne Will vom 23.6.2019, gefragt wird, weshalb dies so sei, dann hört man entweder peinliches Schweigen oder nur unklares Geschwurbel. Liegt das aber nicht einfach daran, dass diese Schweige- bzw. Schwurbel-Politiker eben auch eine rechtsextreme Politik vertreten, auch wenn die meisten das - gewissermaßen wie ein Schweige-Kartell - nicht zugeben würden? Und dass - bei Aufdeckung dieses Kartells - diese Schweige- bzw. Schwurbel-Politiker sich beim Kampf um Wählerstimmen ihres wichtigsten Feindbildes beraubt sähen, nämlich der Roten/der Linken? Ist es doch für diese Schweige- bzw. Schwurbel-Politiker bequem, selbst bei jeder Straftat von rechts gleichzeitig auch nach links zu zeigen, um von ihren Schwächen abzulenken und die angeblich drohende Gefahr von links am „köcheln“ zu halten? Noch einen Schritt weiter gehen Unions-Leute wie Maaßen, die gleich Straftaten von Rechten umdeuten in Straftaten von Linken. In letzterem Sinne gäbe es also gar keine rechtsmotivierten Straftaten! In diese Kategorie fallen auch immer wieder von gewissen Regierenden - Paradebeispiel ist der sächsische Ministerpräsident Kretschmer - von Nichtverfolgung über verharmlosende Beschwichtigung von rechtslastigen Vergehen bis zu Übergriffen der Sicherheitsbehörden. Ein besonders eklatantes Beispiel war das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München 2016, das seinerzeit, insbesondere auch von der regierenden „C“SU fälschlich von den bayerischen Behörden als „unpolitischer Amoklauf“ eingestuft, jetzt aber vom bayerischen LKA zumRecht als rechtsextremistischer Anschlag bewertet wurde. Und auch im Fall des Lübcke-Mörders Stephan E. bestätigt sich, dass dieser bei den Verfassungsschutzbehörden kein unbeschriebenes Blatt war, sondern als „brandgefährlich“ galt!

5 vor 12!

Faktum aber ist: Wir beobachten in Deutschland seit Jahren einen fulminanten Rechtsruck in der Politik, in den Sicherheitsorganen, in der Justiz, in den Medien! Und ein Anwachsen des rechtsextremen Terrors - nach AfD auch nur Vogelschiss! Und das nicht nur erst seit heute!

Werden nicht zu häufig bei Anschlägen auf Ausländer und Andersgläubige - ganz nach dem NSU-Muster - Ermittlungen so einseitig geführt, dass kein rechter Attentäter Konsequenzen zu fürchten braucht?

Die Rechten fühlen sich wieder sicher! Dementsprechend ist auch der Fall des mutmaßlichen Lübcke-Mörders, des Neonazi Stephan E. zu werten! Ebenso der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle! Nach 14 Jahren Innenministerium in der Hand der Union.