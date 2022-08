Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine: Ex-CIA-Chef gibt Prognose ab - und warnt Europa

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ex-CIA-Chef David Petraeus (69) © Javier Rojas

Seit dem 24. Februar führt Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine. US-General David Petraeus (69) gab jetzt seine Prognose für den weiteren Verlauf. Und gab eine Warnung ab.

Er war der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen im Irak und in Afghanistan. Dann wurde er Chef der CIA und so der mächtigste Geheimagent der Welt: David Petraeus (69). Der Top-Agent äußerte sich jetzt gegenüber der Bild zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, und gab eine Prognose zum weiteren Verlauf ab. Für ihn stehen die Chancen, dass die Ukraine standhält, und als Sieger hervorgeht, gut.

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine: US-Top-Agent gibt Prognose für weiteren Verlauf ab

„In der Tat scheint es immer wahrscheinlicher, dass die ukrainischen Streitkräfte einen Großteil, wenn nicht sogar alle Gebiete zurückerobern könnten, die in den letzten Monaten von den russischen Streitkräften eingenommen wurden“, so Petraeus gegenüber der Bild. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gerät in der Tat zunehmend ins Stocken. Hätte man zu Beginn noch denken können, dass Moskau binnen kürzester Zeit große Gebiete der Ukraine hätte erobern wollen, schreiten die Offensiven mehr und mehr zurück. Nico Lange (CDU), Militärexperte und ehemaliger Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung rechnete dazu via Twitter beispielhafte Zahlen vor: Im Mai verschoss Russland noch 20 000 Artillerie-Granaten täglich, derzeit sind es „nur noch“ etwa 5000.

Ukraine-News: Ex-CIA-Chef gibt Prognose für Kriegs-Verlauf ab - und warnt Europa

Weiter erklärt Petraeus: „Wenn die Nato und andere westliche Staaten weiterhin Ressourcen im derzeitigen Tempo bereitstellen, [...] werden die ukrainischen Streitkräfte meines Erachtens in der Lage sein, weitere russische Vorstöße zu stoppen und damit beginnen, die seit dem 24. Februar von den Russen eroberten Gebiete zurückzuerobern.“ Dem Top-Agenten nach würden die Waffenlieferungen an die Ukraine mittlerweile Wirkung zeigen. Außerdem zeigt sich der US-Amerikaner von der Mentalität der ukrainischen Armee begeistert.

„Ich bin nicht nur von der schieren Entschlossenheit, der Entschiedenheit und dem Herz der ukrainischen Sicherheitskräfte und des ukrainischen Volkes enorm beeindruckt, sondern auch von ihrem außerordentlichen Einfallsreichtum, ihrer Kreativität, ihrem Können und ihrer ständig zunehmenden professionellen Kompetenz“, so Petraeus weiter. Bei allem Optimismus warnte der 69-Jährige auch vor den Folgen eines russischen Sieges, dieser wäre für die Sicherheit in Europa „katastrophal“, auch wenn er diesen für sehr unwahrscheinlich halte.

Der Krieg würde auch in China stark beobachtet werden, so Petraeus. Er hoffe, dass die Führung in Peking merke, wie wichtig gute Beziehungen in den Westen seien. Konkret geht es dabei um Taiwan. Die Souveränität des politisch eigenständigen Inselstaats wird von der Volksrepublik China regelmäßig angezweifelt. Experten äußerten sich besorgt, dass der Krieg in der Ukraine als Blaupause für eine Invasion Taiwans gelten könnte – mit nicht vorhersehbaren Folgen für die Weltwirtschaft.