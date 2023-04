Duda: Werden die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen

Polens Präsident Andrzej Duda © IMAGO / NurPhoto

Polens Präsident Andrzej Duda hat erneut die Entschlossenheit seines Landes betont, der Ukraine mit Militärhilfe zu unterstützen.

Warschau - «Wer sein Haus verteidigt, wer seine Heimat, seine Städte, Dörfer und seine Bevölkerung verteidigt, der braucht die Hilfe sofort und hat keine Zeit zu warten», sagte Duda am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Hof des Warschauer Königsschlosses.

Deshalb bemühe sich Polen, der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression alles zu liefern, was sie brauche, sagte Duda. Panzer, Radschützenpanzer, Haubitzen und auch Kampfjets vom Typ MiG-29. «Wir geben den anderen Ländern ein Beispiel und brechen ihre Sturheit und ihren Widerstand, was die Lieferung von Waffen angeht», so Duda weiter.

Zuvor hatte Duda gesagt, Polen habe der Ukraine bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 geliefert und bereite weiter sechs Maschinen für die Übergabe vor. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Selenskyj unterzeichneten außerdem einen Vorvertrag über den Kauf von neuen Radschützenpanzern vom Typ KTO Rosomak. (dpa)