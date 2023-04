Warschau: Ukraine bestellt 150 Radschützenpanzer in Nachbarland Polen

Die Ukraine bestellt mehr Radschützenpanzer (Symbolfoto). © Pius Koller/IMAGO

Die Ukraine hat ihre ursprüngliche Bestellung von 100 Radschützenpanzern in Polen auf 150 Exemplare erhöht.

Warschau - Dies kündigte der polnische Regierungssprecher Piotr Müller nach Angaben der Agentur PAP einen Tag nach dem Besuch von dem in Krywyj Ri geborenen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Warschau an. Die Panzer vom Typ KTO Rosomak sollen mit Finanzhilfen der USA und der EU finanziert werden. Dabei handelt es sich um eine Lizenzversion auf Basis des finnischen Militärfahrzeugs Patria AMV.

Zudem gab die Ukraine den Bau von mehr als 50 selbstfahrenden Mörsern des Typs M120 Rak («Krebs») in Auftrag. Geplant sei zudem die Lieferung von 100 Raketen für Kurzstrecken-Flugabwehrraketensystem. Der Gesamtwert der bisher aus Polen an die Ukraine gelieferten Rüstungsgüter beläuft sich nach Regierungsangaben aus Warschau auf 2,1 Milliarden Euro. (dpa)