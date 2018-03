Studie über AfD-Hochburgen: „Der Briefkasten ist nur der Anfang“

Aha. Die meisten AfD Wähler die ich kenne sind der genaue Gegensatz zu dem geschilderten - Alle mit BMW, Daimler und abbezahltem Einfamilienhaus. Was sagt uns das? Der Autor hat das Thema verfehlt. Eine Fahrt mit dem MVV durchs Stadtgebiet mit Zwischenstop am (Nahost-) Bahnhof und er wüßte wo das Problem liegt.

Einige meiner Kollegen geben ganz offen zu, dass sie AfD wählen. Das sind nicht die Abgehängten, wie uns der Bericht so schön vermitteln will, dass sind Kollegen die eine gute, sichere Arbeitsstelle in München haben und im Münchner Umland in ihren Häusern leben. Aber eines haben alle gemein, sie haben Kinder, zt auch Enkel, um die sie sich Sorgen. Wer mit der S Bahn zur Arbeit kommt,vielleicht noch am Hauptbahnhof/Ostbahnhof umsteigen muss, merkt die Veränderung am ehesten. Wer überwiegend mit dem Auto fährt merkt davon natürlich nicht's.