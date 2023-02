Biden ernennt Vizechefin der Fed zu neuer Chefberaterin für Wirtschaftspolitik

Teilen

Biden ernennt Lael Brainard zur neuen Chefberaterin für Wirtschaftspolitik © Rod Lamkey / IMAGO

Die bisherige Vizechefin der Notenbank Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, wird neue Chefberaterin der US-amerikanischen Regierung für Wirtschaftspolitik.

Washington - Die 61-Jährige sei eine der führenden Expertinnen des Landes, sagte Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington vom Dienstag (Ortszeit). «Sie ist eine zuverlässige Veteranin unserer wirtschaftlichen Institutionen und versteht die Auswirkungen der Wirtschaft auf normale Menschen», so der Präsident weiter.

Als neue Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) folgt Brainard auf Brian Deese (44), der den Posten seit Januar 2021 innehatte. Sie ist damit die zweite Frau auf dem Spitzenposten nach Laura D. Tyson (75), die unter US-Präsident Bill Clinton den NEC führte.

Brainard wurde als Tochter eines US-Diplomaten in Hamburg geboren. Sie hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der US-Elite-Universität Harvard und lehrte zunächst am Massachusetts-Institut für Technologie (MIT), bevor sie verschiedene öffentliche Rollen annahm. Unter anderem war sie unter US-Präsident Barack Obama von 2009 bis 2013 Staatssekretärin im Finanzministerium.

Nach Angaben der Fed hat Brainard den Rücktritt von ihrem derzeitigen Posten als Vizechefin um den 20. Februar herum angekündigt. (dpa)