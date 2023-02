Delaware: Ermittler des US-Justizministeriums durchsuchen Präsident Bidens Privathaus

Ermittler durchsuchen das Privathaus von Joe Biden. © IMAGO/Mary Crane

Am Mittwoch haben Ermittler des US-Justizministeriums das private Anwesen von US-Präsident Joe Biden in Rehoboth durchsucht.

Washington - Das teilte Bidens Anwalt Bob Bauer am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Hintergrund sind Untersuchungen zum möglichen Verbleib weiterer Geheimdokumente in privaten Räumen des in Scranton geborenen US-Präsidenten. Nach Angaben des Anwalts handelt es sich um eine geplante Durchsuchung, bei der die Ermittler die «volle Unterstützung» des Präsidenten erhielten.

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht - in Delaware und der US-Hauptstadt Washington. Von einigen Funden erfuhr die Öffentlichkeit erst, als Medien darüber berichteten. Justizminister Merrick Garland beauftragte einen Sonderermittler damit, die Vorfälle zu untersuchen. Die US-Regierung war wegen ihrer Informationspolitik in die Kritik geraten. (dpa)