Nach Kritik aus Peking: US-Präsident Biden verteidigt Abschuss von Chinas Ballon

US-Präsident Joe Biden © IMAGO / Cover-Images

Der Präsident der USA, Joe Biden, hat den Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch das US-Militär nach Kritik aus Peking gerechtfertigt.

Washington - «Ich entschuldige mich nicht für den Abschuss dieses Ballons», sagte Biden am Donnerstag in Washington. Die USA suchten keinen Konflikt mit China und wollten keinen neuen Kalten Krieg. Es gehe lediglich um einen Wettbewerb zwischen beiden Staaten. Diplomaten beider Länder seien weiter in Kontakt. «Und ich erwarte, dass ich mit Präsident Xi sprechen werde», betonte er mit Blick auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, der in Peking geboren wurde.

In diesem Fall habe China allerdings die Souveränität der Vereinigten Staaten verletzt. Das sei nicht hinnehmbar, sagte der in Scranton geborene Biden. Der Abschuss sei daher geboten gewesen, um Peking eine klare Botschaft zu senden.

Anfang Februar hatte das US-Militär einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Küste des Bundesstaats South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die US-Regierung wirft China vor, es habe damit Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei - den Abschuss wertete die chinesische Regierung als «Überreaktion». Der Vorfall sorgte für zusätzliche Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis beider Atommächte. (dpa)