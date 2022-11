Nach Luftangriffen der Türkei: USA rufen zur Deeskalation in Nordsyrien auf

Das US-Außenministerium (Department of State) zeigt sich besorgt über die aktuelle Lage in Nordsyrien.

USA

Die USA dringen auf eine sofortige Deeskalation der Situation in Nordsyrien. Zuvor hat die Türkei Kurdenmilizen in Syrien angegriffen.

Washington - Die US-Regierung sei zutiefst besorgt über die jüngsten militärischen Aktionen, die die Region destabilisierten, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit. Sie bedrohten das gemeinsame Ziel, den Islamischen Staat (IS) zu bekämpfen; auch gefährdeten sie Zivilisten sowie in der Region stationierte US-Soldaten.

«Wir verstehen, dass die Türkei berechtigte Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Terrorismus hat», teilte Price weiter mit. Gleichzeitig hätten die USA immer wieder ernste Bedenken über die Auswirkungen der Eskalation in Syrien zum Ausdruck gebracht.

Seit Tagen geht die Türkei in Nordsyrien und im Nordirak mit Luftangriffen gegen Kurdenmilizen vor. Dutzende Menschen starben. Die Türkei nennt ihre Angriffe auf kurdische Milizen in Syrien und Irak «Vergeltung» für einen Anschlag am 13. November in Istanbul mit sechs Toten. Die USA unterstützten die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien im Kampf gegen den IS, dessen Zellen im Land noch immer aktiv sind.

Aktivisten: Türkei beschießt wieder kurdische Ziele in Syrien

Die Türkei hat Aktivisten zufolge erneut kurdische Ziele im Norden Syriens angegriffen. Türkische Streitkräfte hätten am Donnerstag mehrere Dörfer beschossen sowie ein Gebiet per Drohne attackiert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Auch ein Militärstützpunkt der syrischen Regierungskräfte in der Nähe von Kobane soll bombardiert worden sein. Die Türkei setzt nach eigenen Angaben auch Geschütze am Boden ein.

Seit der Nacht zum Sonntag geht die Türkei im Nordirak und in Nordsyrien mit Luftangriffen gegen die YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Ankara macht sie für einen Anschlag auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal vor fast zwei Wochen verantwortlich. Beide Gruppen hatten dies jedoch zurückgewiesen.

Der in Kasımpaşa geborene türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwähnte auch die Möglichkeit einer Bodenoffensive gegen kurdische Stellungen. Bislang hat die Türkei seit Sonntag eigenen Angaben zufolge hunderte Ziele angegriffen und dabei insgesamt «254 Terroristen neutralisiert». (dpa)