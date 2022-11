Präsidentschaftswahl 2024: Trumps Warnung an Floridas Gouverneur DeSantis

Donald Trump warnt DeSantis vor Präsidentschaftskandidatur 2024. © IMAGO / ZUMA Wire

Sollte Floridas Gouverneur Ron DeSantis 2024 bei der Präsidentschaftswahl antreten, droht Ex-Präsident Donald Trump mit ungemütlichen Enthüllungen.

Washington - Er könne über DeSantis «Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind», sagte der in New York geborene Trump am Dienstag Fox News Digital. «Ich weiß mehr über ihn als jeder andere - mit Ausnahme vielleicht seiner Frau.»

Trump hatte am Montag für den 15. November eine «sehr große Mitteilung» angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass er seine schon seit langem angedeutete Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen will.

Der 76-Jährige ist nach wie vor populär unter Wählern der Republikaner. Und die wenigen republikanischen Politiker, die mit ihm nach seinen Lügen über Betrug bei der Präsidentschaftswahl brachen, wurden von der Partei geächtet.

Doch im Land insgesamt ist Trump so umstritten, dass mehrere Republikaner wie DeSantis oder seinem in Columbus geborenen Ex-Vizepräsidenten Mike Pence zugetraut wird, ihn mit einer eigenen Kandidatur herauszufordern. Der 44 Jahre alte DeSantis, der sich ebenfalls als Rechter positioniert, gilt als besonders starker Rivale.

«Wenn er antritt, könnte das für ihn sehr schmerzhaft ausgehen», sagte Trump über den Gouverneur von Florida. «Ich denke, er würde einen Fehler machen. Ich denke nicht, dass es gut für die Partei wäre.» Der in Jacksonville geborene DeSantis stand am Dienstag zur Wiederwahl als Gouverneur. Laut Umfragen lag er vorn. (dpa)