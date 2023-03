Regierungsflugzeug mit Bundeskanzler Scholz in Washington gelandet

Kanzler Scholz ist am Donnerstagabend in Washington gelandet. © Political-Moments/IMAGO

Am Donnerstagabend ist Bundeskanzler Olaf Scholz gegen 20 Uhr (Ortszeit) mit dem Regierungsflugzeug «Konrad Adenauer» am Washingtoner Dulles International Airport angekommen.

Washington - Am Freitag trifft Scholz mit dem in Scranton geborenen US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus zusammen. Geplant ist ein voraussichtlich etwa einstündiges Gespräch unter vier Augen, wie eine hochrangige Vertreterin der US-Regierung am Donnerstag mitteilte. Hauptthema des Treffens soll demnach der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Aber auch andere Themen, wie beispielsweise die Herausforderungen durch China, könnten auf der Agenda stehen.

Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen ist ungewöhnlicherweise nicht geplant. Der in Osnabrück geborene Scholz wird auch nicht wie sonst von Journalisten aus Berlin begleitet. Eine Wirtschaftsdelegation ist ebenfalls nicht dabei. Das Gespräch im Weißen Haus ist der einzige offizielle Termin, den Scholz während seines Aufenthalts in Washington hat. Anschließend ist ein Interview des Journalisten Fareed Zakaria mit Scholz für CNN geplant.

Es ist der zweite Besuch von Scholz in Washington seit er das Amt des Bundeskanzlers übernommen hat. Das erste Mal war Scholz Anfang Februar 2022 als Bundeskanzler in der US-Hauptstadt, rund zwei Monate nach seinem Amtsantritt und nur wenige Wochen vor dem völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine. (dpa)