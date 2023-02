Republikanerin Haley über Kandidatur: „Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften“

Die Republikanerin war Botschafterin bei den Vereinten Nationen und als erste Frau Gouverneurin von South Carolina.jpg © IMAGO/Robin Rayne

Die frühere US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley geht bei der Präsidentschaftswahl 2024 ins Rennen gegen Donald Trump.

Washington - Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften, sagte die Republikanerin am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Video. Haley ist damit die erste Kandidatin, die gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ins Rennen geht. Eigentlich war ihre Ankündigung bei einer Rede am Mittwoch erwartet worden.

Die 51-Jährige, in Bamberg Geborene, muss sich bei parteiinternen Vorwahlen gegen Trump durchsetzen, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat. Die Republikanerin war von Januar 2017 bis Ende 2018 während Trumps Amtszeit Botschafterin bei den Vereinten Nationen - und von 2011 bis 2017 als erste Frau Gouverneurin von South Carolina.

«Manche Menschen schauen auf Amerika und sehen die Verwundbarkeit, die sozialistische Linke sieht eine Gelegenheit, die Geschichte neu zu schreiben», sagte Haley in dem Video. China und Russland seien auf dem Vormarsch und glaubten, dass die USA schikaniert und herumgeschubst werden könnten. Haley machte deutlich, dass sie sich nichts gefallen lassen wolle. «Und wenn du zurücktrittst, tut es ihnen mehr weh, wenn du Absätze trägst.» (dpa)