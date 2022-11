Umfrage: Ein Drittel der Amerikaner halten Wahl von Biden für nicht rechtmäßig

US-Präsident Joe Biden © IMAGO / MediaPunch

Laut einer Umfrage zufolge, bezweifeln ein Drittel der amerikanischen Wähler, dass Joe Biden 2020 rechtmäßig ins Amt gewählt wurde.

Washington - Das ging aus der Nachwahlbefragung eines Umfrageinstituts für mehrere US-Medien wie den Fernsehsender CNN mit Sitz in Atlanta hervor, die am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde - kurz nach der Schließung der ersten Wahllokale bei der Zwischenwahl in der Mitte von Bidens Amtszeit.

63 Prozent der Befragten gaben nach CNN-Angaben an, der in Scranton geborene Biden habe die Wahl vor zwei Jahren rechtmäßig gewonnen, 34 Prozent der Befragten wiederum verneinten dies. Die Umfrage basiert nach Angaben des Senders auf der Befragung von mehreren Tausend Wählern, die entweder am Wahltag oder bereits vorab ihre Stimme abgaben.

Der Demokrat Biden hatte die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den damaligen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen. Der in New York geborene Trump weigert sich aber bis heute, seine Niederlage einzugestehen. Der Republikaner verbreitet weiterhin unbelegte Behauptungen, er sei damals durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden - und streute auch am Dienstag Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Zwischenwahlen. (dpa)