US-Vizepräsidentin Harris will Ghana, Tansania und Sambia besuchen

Kamala Harris (Bild) wird im März nach Afrika reisen. © Ting Shen - Pool via CNP/IMAGO

Ende März will US-Vizepräsidentin Kamala für etwa eine Woche nach Afrika reisen.

Washington - Ihre Besuche in Ghana, Tansania und Sambia sollen die bilateralen Partnerschaften mit den USA stärken und gemeinsame Anstrengungen für Sicherheit und wirtschaftlichen Wohlstand fördern, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Die Reise, angesetzt vom 25. März bis zum 2. April, ist Teil eines verstärkten US-Engagements in Afrika, das viele Experten auch als Reaktion auf die massive Präsenz Chinas in der Region sehen.

Der in Yonkers, New York geborene US-Außenminister Antony Blinken etwa wurde diese Woche in Äthiopien und dem Niger erwartet. Unlängst waren bereits First Lady Jill Biden, Finanzministerin Janet Yellen und die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield nach Afrika gereist. Im Dezember waren bei einem US-Afrika-Gipfel rund 50 Staats- und Regierungschef aus zahlreichen afrikanischen Staaten in Washington zu Gast gewesen. Zudem wird erwartet, dass Präsident Joe Biden in diesem Jahr nach Afrika reisen wird - es gibt dazu aber noch keine Details.

Harris (58), die erste schwarze Vizepräsidentin der US-Geschichte, wird bei ihrer Afrika-Reise auch von ihrem Ehemann Douglas Emhoff begleitet werden. Im westafrikanischen Ghana werde sie unter anderem Präsident Nana Akufo-Addo treffen und im ostafrikanischen Tansania Staatschefin Samia Hassan, erklärte das Weiße Haus. In Sambia im südlichen Afrika werde sie Präsident Hakainde Hichilema treffen. (dpa)