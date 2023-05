USA hebt umstrittene Abschiebepraxis auf

Migrationspolitik USA

Seit diesem Freitag können in den USA Migranten ohne reguläres Verfahren nicht mehr abgeschoben werden.

Washington - Die Anwendung der sogenannten Titel-42-Regelung hatte im März 2020 während der Amtszeit des damaligen Präsidenten Donald Trump begonnen. Sie erleichterte unter Verweis auf die Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten - noch bevor diese überhaupt einen Asylantrag stellen konnten. Damit ist nun Schluss. Die USA kehren zur Anwendung einer anderen Regel zurück, die eine Abschiebung von Migranten ohne reguläres Verfahren nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es für Menschen, die illegal einreisen, eine strengere Handhabe.

Mit großer Ungewissheit bangen nun Zehntausende Migranten an der südlichen Grenze der USA um ihre Zukunft. Viele der Menschen aus Mittel- und Südamerika hatten sich durch den Wegfall der Titel-42-Regelung einst bessere Chancen für eine Aufnahme in den USA erhofft, sind aber mittlerweile desillusioniert. Denn die US-Regierung hat zahlreiche Maßnahmen erlassen, um dem Andrang an der Grenze entgegenzusteuern. US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas betonte am Donnerstag noch einmal, dass die Grenzen nun mitnichten offen seien - und versuchte, falsche Erwartungen zu dämpfen. US-Präsident Joe Biden sagte, die Situation an der Grenze werde noch «für eine Weile chaotisch» bleiben. (dpa)