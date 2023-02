Weißes Haus: First Lady Jill Biden kündigt Reise nach Namibia und Kenia an

Während ihrer Afrika-Reise will sich Jill Biden Themen wie der Stärkung von Frauen und Jugendlichen und der Ernährungssicherheit widmen.jpg © IMAGO/Adam Schultz/White House

Die First Lady der USA, Jill Biden, will in dieser Woche Namibia und Kenia besuchen.

Washington - Sie werde von Mittwoch bis Sonntag in Afrika unterwegs sein, teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Ziel ihrer Reise sei es, die Partnerschaft der USA mit dem Kontinent zu stärken. Dabei werde sich die, in Hammonton/New Jersey geborene, First Lady Themen wie der Stärkung von Frauen und Jugendlichen und der Ernährungssicherheit widmen. Der Besuch folgt auf einen Afrika-Gipfel in der US-Hauptstadt im Dezember, zu dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus Afrika eingeladen waren. Die USA wollen ihren Einfluss auf dem Kontinent ausbauen. (dpa)