USA: Trump und weitere Republikaner werfen Biden Führungsschwäche vor

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Joe Bidens Rede live kritisiert. © Jim Rassol/IMAGO

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Online-Plattform Truth Social live die Rede des amtierenden Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation kommentiert. Auch weitere Republikaner reagieren negativ auf die Rede.

Washington - Während der Ansprache am Dienstagabend (Ortszeit) warf er dem in Scranton geborenen Biden etwa Führungsschwäche vor. Der chinesische Präsident Xi Jinping «lacht über unsere aktuelle Führung, vorher hat er nicht gelacht», schrieb der in New York City geborene Trump etwa. Er lobte seine eigene Politik als Präsident in den Jahren 2017 bis 2021 und warf Biden vor, politische Erfolge zu verbuchen, die er errungen habe.

Schon vor der Rede hatte Trump ein Video veröffentlicht, in dem er der Biden-Regierung die «Zerstörung des Landes» vorwarf. Der US-Präsident habe Amerika «an den Rand des Dritten Weltkriegs» geführt, sagte Trump darin. Biden und die «radikalen Demokraten» hätten Billionen von Dollar verschwendet und «die schlimmste Inflation» verursacht. Biden instrumentalisiere das Justizministerium, um gegen politische Gegner vorzugehen. Seine Regierung führe einen «Krieg gegen die Meinungsfreiheit» und versuche, Kinder zu indoktrinieren.

Die gute Nachricht aber sei, «dass wir jede einzelne Krise, jedes Unglück und jede Katastrophe, die Joe Biden verursacht hat, rückgängig machen werden», sagte Trump, der bei den Präsidentenwahlen 2024 als Kandidat für die Republikaner antritt. «Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten, um die Zerstörung unseres Landes zu beenden und das unvollendete Werk zu vollenden, Amerika wieder groß zu machen.»

Republikanerin: Bidens mangelnde Führung gefährdet USA und die Welt

Die in Hope geborene Republikanerin Sarah Huckabee Sanders hat US-Präsident Joe Biden scharf angegriffen und ihm mangelnde Führung vorgeworfen. «Die Schwäche von Präsident Biden gefährdet unsere Nation und die Welt», sagte die frühere Sprecherin des damaligen Präsidenten Donald Trump, die mittlerweile Gouverneurin des südlichen US-Bundesstaates Arkansas ist. «Präsident Biden ist nicht bereit, unsere Grenzen, unseren Luftraum und unsere Bevölkerung zu verteidigen», sagte sie. «Die Weigerung des Präsidenten, China, unserem stärksten Gegner, die Stirn zu bieten, ist gefährlich und inakzeptabel.» Er sei als Oberbefehlshaber ungeeignet.

Sanders spielte damit auf das Auftauchen eines mutmaßlich zu Spionagezwecken genutzten chinesischen Überwachungsballons über US-Territorium an. Das US-Militär hatte den chinesischen Ballon am Samstag vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen, nachdem er tagelang über das Land geflogen war. Prominente Republikaner hatten Biden Schwäche gegenüber der aufstrebenden Großmacht China vorgeworfen.

Sanders hielt am Dienstagabend im US-Kongress die Gegenrede nach Bidens offizieller Rede zur Lage der Nation. Traditionell gibt es bei der Ansprache des Präsidenten eine Replik der jeweils anderen Partei. Die 40-Jährige war bei den Kongresswahlen im vergangenen November zur Gouverneurin von Arkansas gewählt worden. Von 2017 bis 2019 war Sanders Sprecherin des Weißen Hauses in Washington unter Trump gewesen.

Sanders kritisierte Biden dafür, dass die Menschen in den USA mit den Konsequenzen einer gescheiterten Politik leben müssten, während sich seine Regierung «mehr für woke Fantasien zu interessieren scheint als für die harte Realität, mit der die Amerikaner jeden Tag konfrontiert sind». Als woke (übersetzt etwa «aufgewacht») wird jemand bezeichnet, der Ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft empfindet und diese thematisiert. Das Adjektiv ist mittlerweile negativ behaftet und zum Kampfbegriff der Konservativen geworden. (dpa)