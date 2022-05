WDR-Wahlarena zur NRW-Landtagswahl: Spielt CDU-Mann Wüst die Putin-Karte gegen die SPD?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Landtagswahl 2022 in NRW: CDU-Landeschef Hendrik Wüst (li.) tritt gegen SPD-Mann Thomas Kutschaty (re.) an. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) und sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty treten heute Abend in der WDR-„Wahlarena“ gegeneinander an. Verfolgen Sie das TV-Duell zur Landtagswahl hier im News-Ticker.

Landtagswahl 2022 in NRW : Landeschef Hendrik Wüst (CDU) tritt gegen CDU-Mann Thomas Kutschaty an.

: Landeschef Hendrik Wüst (CDU) tritt gegen CDU-Mann Thomas Kutschaty an. WDR-Wahlarena : Heute Abend wird es in Nordrhein-Westfalen auch um den Russland-Ukraine-Krieg gehen.

: Heute Abend wird es in Nordrhein-Westfalen auch um den Russland-Ukraine-Krieg gehen. Dieser News-Ticker zum TV-Duell bei der NRW-Landtagswahl 2022 wird regelmäßig aktualisiert.

München/Solingen - Hendrik Wüst (CDU) ist kurz vor der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen (NRW) in den politischen Kampfmodus übergegangen. So wird es beim TV-Duell an diesem Donnerstagabend gegen SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty ab 20.15 Uhr in der WDR-„Wahlarena“ wohl auch um die Vorwürfe gegen die Sozialdemokraten gehen, sie stünden Moskau-Machthaber Wladimir Putin im Umfeld des Russland-Ukraine-Kriegs angeblich allzu nahe.

„Dass die SPD insbesondere mit Frau Schwesig und Herrn Schröder ein Russland-Problem hat, ist ja keine Erfindung der CDU“, sagte Wüst kürzlich im Interview mit Zeit online: „Praktisch der gesamte Westen ist Fehleinschätzungen in Bezug auf Russland unterlegen und bewertet Putin heute anders als früher. Entscheidend ist doch, ob eine zu große Nähe heute Regierungspolitik daran hindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

TV-Duell zur Landtagswahl 2022: Hendrik Wüst (CDU) tritt gegen Thomas Kutschaty (SPD) an

Landespolitische Themen stünden im Vordergrund. Natürlich würde aber auch der Ukraine-Krieg bei der NRW-Landtagswahl eine Rolle spielen, meinte der 46-jährige CDU-Politiker im Gespräch mit der Zeit weiter. Zur Einordnung: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) gilt als enger Freund von Russland-Präsident und Kriegstreiber Putin, hat diese enge Bande auch nach dessen Überfall auf die Ukraine nicht gebrochen.

Manuel Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, galt dagegen bis zuletzt als Befürworterin einer Fortsetzung des Gaspipeline-Projekts „Nord Stream 2“. Und das, obwohl die Ampel-Bundesregierung unter Anleitung der Sozialdemokraten fieberhaft daran arbeitet, Deutschland von russischem Gas unabhängig zu machen.

Im Video: Landtagswahl 2022 in NRW - Diese Themen bewegen die Bürger

So ist die Bundespolitik eine ordentliche Herausforderung für Wüst-Kontrahent Kutschaty. Zumal die Union aus CDU und CSU einer jüngsten INSA-Umfrage zufolge der SPD im Bund deutlich davongezogen ist. Wie wirken sich diese Eindrücke auf das Duell um den Ministerpräsidenten-Posten in Düsseldorf aus?

Verfolgen Sie das TV-Duell zur NRW-Landtagswahl 2022 zwischen CDU-Landeschef Hendrik Wüst und SPD-Mann Thomas Kutschaty heute Abend ab 20.15 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)