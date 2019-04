„Absurd“: Weber fordert Europawahl ohne Großbritannien – und droht Trump

Man kann nur den Kopf darüber schütteln, wie Weber diesen Wahlkampf bestreitet. Die im Artikel angeschnittenen Themen sind reines Blendwerk, bei denen Weber vielleicht den Leuten nach dem Mund redet, bei denen er aber schon jetzt wissen muss, dass er dort gar nichts bewegen wird.

Der Brexit liegt überhaupt nicht in seinem Einflussbereich - und erst recht nicht schon vor der Wahl. Zumal inzwischen auch den Briten klar ist, dass ein Brexit vor der Wahl zum Europäischen Parlament überhaupt nicht mehr zu schaffen ist. Auch bei Nordstream 2 weiß Weber ganz genau, dass das Thema längst durch ist. Da noch dagegen zu sein - ein reines Lippenbekenntnis. Und beim Sitz des Europäischen Parlaments ist absolut klar, dass die Franzosen ihr Veto gegen die Abstimmung einlegen (da Einstimmigkeit erforderlich ist, ist gegen die Franzosen nichts zu machen), weil sie genau wissen, dass das Parlament sonst Brüssel als alleinigen Sitzungsort bestimmt. Das haben die Franzosen schon in der Vergangenheit stets so kommuniziert, wenn regelmäßig mal wieder jemand einen Gedanken an die Verlegung verschwendete und daran hat sich garantiert nichts geändert.

Was bleibt denn übrig, wenn man all die heiße Luft aus Webers Worten heraus lässt? Überhaupt nichts! Und das in der jetzigen Situation, in der die EU erheblich unter Druck ist und deshalb jemanden mit Ambitionen bräuchte und nicht jemanden, der seine Visionslosigkeit notdürftig mit ein paar allseits gefälligen, aber völlig leeren Worten zudeckt.