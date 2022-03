Weg ins All: Australien gründet Weltraumkommando

Australiens Verteidigungsminister Peter Dutton spricht auf der Luft- und Raumfahrtkonferenz der Royal Australian Air Force im Canberra Convention Centre © Mick Tsikas/dpa

Am Dienstag hat Australien ein eigenes Weltraumkommando ins Leben gerufen und baut seine militärischen Fähigkeiten weiter aus.

Canberra - Das neue «Defence Space Command» werde ein Flügel der australischen Luftwaffe sein, sagte Verteidigungsminister Peter Dutton am Dienstag. «Der Weltraum wird immer überfüllter und ist bereits umkämpft, insbesondere da die Grenzen zwischen Wettbewerb und Konflikt durch Grauzonenaktivitäten zunehmend verwischt werden», betonte er.

Das All werde noch in diesem Jahrhundert eine immer größere militärische Bedeutung bekommen. «Es ist eine Domäne, die zur Abschreckung von Aggressionen genutzt werden muss, anstatt zu einem neuen Bereich für Konflikte zu werden.» Das australische Weltraumkommando werde allerdings zunächst bescheiden im Vergleich zu ähnlichen Militärdivisionen einiger Verbündeter sein, sagte Dutton weiter. Deutschland hatte im Juli 2021 das Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. «Es dient zur Bündelung der Kapazitäten und Fähigkeiten der Luftwaffe und dem Cyber- und Informationsraum», heißt es dazu auf der Webseite der Bundeswehr. Dadurch sollten die Streitkräfte zukunftsfähiger werden. (dpa)