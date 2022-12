Wegen Drohungen: Lauterbach in Sorge um seine Kinder

Karl Lauterbach © Frederic Kern/IMAGO

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, sieht sich von Extremisten bedroht.

Berlin in Deutschland - Die Bedrohung etwa durch Reichsbürger „beeinflusst mein Leben, und ich bin besorgt um meine Kinder“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“ vom Samstag. Zunächst habe er gedacht, Reichsbürger seien „ein paar harmlose Verrückte“. Inzwischen wisse er, „dass diese Leute gefährliche Terroristen sind, viele bewaffnet“. Er selber sei aber „sehr gut geschützt“, sagte Lauterbach.

Lauterbach selbst war Ziel eines Entführungskommandos: Im April 2022 sollen Reichsbürger und Gegner der Corona-Politik geplant haben, den Minister zu entführen. Vier Männer wurden damals festgenommen. pw/bro

Lauterbach plant wegen Corona in China „Varianten-Monitoring“ an Flughäfen

Angesichts der massiven Coronawelle in China will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Verbund mit anderen europäischen Staaten ein System zum „Varianten-Monitoring“ an Flughäfen vorbereiten. Auf diese Weise könne beim Auftreten besorgniserregender neuer Varianten des Coronavirus sofort gehandelt werden, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin vor Journalisten. Für Routinetests bei Einreise sehe er derzeit aber keinen Anlass, da alle bislang zu beobachtenden Varianten bereits bekannt seien.

Dies könne sich allerdings ändern, zumal sich Daten zu Varianten aus China „nicht zuverlässig“ abrufen ließen, fügte der Minister an. Deshalb müsste die europäischen Staaten ihre Flughäfen selbst „engmaschig überwachen“. Er werde deshalb am Freitagnachmittag mit seinem französischen Amtskollegen über die Angelegenheit sprechen. „Wir brauchen eine europäische Lösung.“



„Hier könnte auch die gezielte Überprüfung beispielsweise von einzelnen Flugzeugen eine Rolle spielen“, sagte Lauterbach in der Hauptstadt. „Das wird vorbereitet.“ Mit Blick auf die von Spanien und Italien bei Einreisen aus China bereits angeordnete Testpflicht ergänzte der Minister, er halte es prinzipiell für „sehr wichtig, dass Europa hier koordiniert reagiert“. bro/pw