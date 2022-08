Wegen Klage gegen Bundestag: CSU spricht Schröder jeden Anstand ab

CSU-Generalsekretär Martin Huber kritisiert die Klage von Altkanzler Schröder aufs Schärfste © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für die CSU hat Altkanzler Gerhard Schröder jeden Anstand verloren, nachdem er gegen die Entscheidung des Bundestags über die Entziehung seiner Sonderrechte geklagt hat.

Berlin - «Gerhard Schröder hat jedes Gespür für Anstand verloren», schrieb CSU-Generalsekretär Martin Huber am Freitag auf Twitter. «Als Putin-Lobbyist vertritt er definitiv keine deutschen Interessen. Dafür will er Sonderrechte auf Kosten des Steuerzahlers? Dreist!»

Er fügte hinzu: «Aber in der SPD ist er ja nach wie vor herzlich willkommen.» Huber spielte damit auf das SPD-Parteiordnungsverfahren an, in dem der für ihn zuständige Unterbezirk Region Hannover jede Sanktion gegen ihn trotz seines Engagements für russische Energiefirmen und seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin abgelehnt hatte.

Der 78-Jährige verlangt vor dem Berliner Verwaltungsgericht vom Bundestag, dass ihm wieder ein Altkanzler-Büro mit Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, wie sein Rechtsanwalt Michael Nagel der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitgeteilt hatte. Der Beschluss des Haushaltsausschusses, Schröder für beides die Mittel zu streichen und das Büro auf ruhend zu stellen, sei rechtswidrig. (dpa)