Patzer im Klima-Interview: Häme für Habeck und ARD - SPD beklagt sich über Grünen-Bonus

Nutzt die Pendlerpauschale nur den Autofahrern oder nicht? Im Interview mit der Tagesschau flog Grünen-Politiker Robert Habeck aus der Kurve. Häme gibt es im Netz nicht zu knapp. Auch für die ARD.

Berlin - Einer der schärfsten Kritiker des neuen Klimapakets der Bundesregierung ist Grünen-Chef Robert Habeck. Im Interview mit der „Tagesschau“ wollte er am Sonntag erklären, wo seine Partei einschreiten möchte. Mit einem dicken Patzer beim Thema Pendlerpauschale hat Habeck aber an Glaubwürdigkeit eingebüßt - und die ARD-Redaktion nach Ansicht so einiger Zuschauer gleich mit.

Die Regierungskoalition will die Pendlerpauschale erhöhen, das kritisierte Habeck im Interview. So wie die Pendlerpauschale aufgestellt sei, werde das Autofahren begünstigt, sagte er sinngemäß. „Das muss ja genau umgekehrt sein. Man braucht einen Anreiz, in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und die zu nutzen.“

Pendlerpauschale für alle Verkehrsmittel: Habeck ist überrascht

Soweit so gut. Darauf angesprochen, dass die Pendlerpauschale für alle Verkehrsmittel gelte, kam der Grünen-Chef ins Stottern: „Dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets, und die... oder wird die dann... das weiß ich gar nicht.“

Den Wackler des Grünen-Chefs griff unter anderem Sozialminister Hubertus Heil (SPD) auf: „Der Grünen-Chef, die Berufspendler und das Klima: Viel Meinung, wenig Ahnung“, schrieb er auf Twitter. Ähnlich äußerte sich Marian Bracht, Vorstandsmitglied bei der Jungen Union: „So, und wer klärt Robert Habeck jetzt das mit der Pendlerpauschale?“

So Freunde, wer erklärt Robert Habeck jetzt das mit der Pendlerpauschale? pic.twitter.com/YcUc93aW5A — Marian Bracht (@MarianBracht) 22. September 2019

Das tut die Twittergemeinde und braucht dafür keine 280 Zeichen. Mindestens genauso viele Seitenhiebe muss sich die ARD auf der Plattform gefallen lassen. Die User nehmen unter anderem die Zitatkachel der ARD auf Facebook zum Anlass, auf der ein Ausschnitt aus dem Tagesschau-Interview mit Habeck zitiert wird: „Wenn man den Benzinpreis um drei Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um fünf Cent erhöht, dann lohnt es sich eher, mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn.“

ARD bekommt für Habeck-Interview über die Pendlerpauschale ihr Fett weg

Andere verlinken die Website der ARD, die das Interview mit Habeck ohne seinen Haspler zusammenfasst. Twitter-User Thomas Ney schreibt: „Liebe @tagesschau, warum gibt es in Ihrem Beitrag eigentlich keine Einordnung, dass Robert #Habeck mit seinen Ausführungen zur #Pendlerpauschale völligen Unsinn geredet hat?“

Liebe @tagesschau, warum gibt es in Ihrem Beitrag eigentlich keine Einordnung, dass Robert #Habeck mit seinen Ausführungen zur #Pendlerpauschale völligen Unsinn geredet hat? https://t.co/slW1EGBYXz — Thomas Ney (@neythomas) 23. September 2019

Auch die frühere Justizministerin und amtierende Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katharina Barley (SPD) übte auf Twitter Kritik an Habeck und der ARD - sie sieht Habeck offenbar von den Medien offenbar zu positiv behandelt: „Frage ich mich eigentlich als einzige, was medial los gewesen wäre, wenn das @akk passiert wäre? Oder @AndreaNahlesSPD?“, schreibt sie.

Frage ich mich eigentlich als einzige, was medial los gewesen wäre, wenn das @akk passiert wäre? Oder @AndreaNahlesSPD? https://t.co/CqUbKXntdu — Katarina Barley (@katarinabarley) 23. September 2019

Hintergrund des Interviews war das Klimapaket der Bundesregierung. Es sieht unter anderem vor, die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer von 2021 an von 30 auf 35 Cent pro Kilometer zu erhöhen, befristet bis Ende 2026. Diesen Betrag darf man von den zu versteuernden Einkünften abziehen. Die Grünen könnten im Bundesrat dank ihrer Regierunsgbeteiligung in aktuell neun Bundesländern einige zustimmungspflichtige Vorhaben des Klimapaketes stoppen.