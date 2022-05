Historisches Foto: Barack Obama ruft Jungen an, der vor 13 Jahren seine Haare berührte

Von: Bettina Menzel

US-Präsident Barack Obama beugt sich am 08. Mai 2009 im Oval Office in Washington zu Jacob Philadelphia, dem Sohn eines Mitarbeiters des Weißen Hauses hinab, damit der Junge seinen Kopf berühren kann. © picture alliance / dpa | White House/ Pete Souza

Vor 13 Jahren entstand ein ikonisches Foto im Weißen Haus. Pünktlich zum Highschool-Abschluss ruft Ex-Präsident Barack Obama den kleinen Jungen von damals an - und gratuliert.

Washington, DC - Vor 13 Jahren besuchte ein kleiner Junge den damaligen US-Präsidenten in seinem Büro im Weißen Haus. Dabei entstand ein ikonisches Foto mit dem Titel „Hair like mine“. Der heute 18-jährige Junge heißt Jacob Philadelphia und hat bald seinen Schulabschluss in der Tasche. Ein Grund für Barack Obama, sich bei Jacob zu melden und ihm zu gratulieren.

Barack Obama ruft kleinen Jungen von historischem Foto 13 Jahre später an

„Ist da Jacob?“ fragt der ehemalige Präsident der USA zu Beginn des Telefongesprächs und stellt sich für alle Fälle vor - als würde man ihn nicht kennen. „Hier ist Barack Obama. Erinnerst du dich an mich?“ „Ja, ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, dass dein Haar beim nächsten Mal grau sein wird“, scherzt Jacob Philadelphia. Mit dieser Prognose hat der während seiner Präsidentschaft ergraute Obama recht behalten.

Der Vater von Jacob Philadelphia war im Nationalen Sicherheitsrat der USA (NSC) tätig. Philadelphia besuchte das Oval Office im Mai 2009 mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der ältere Bruder von Jacob sei sehr ernst gewesen, erzählt Barack Obama. „Er hat mir Fragen über Waffensysteme und Haushaltsverfahren gestellt, er hatte sich ganz offensichtlich vorbereitet“, so Obama.

Jacob hingegen habe eine ganz andere Frage gehabt. „Sind deine Haare so wie meine?“ habe der damals Fünfjährige wissen wollen. Das könne er doch selbst überprüfen, schlug Obama vor und beugte sich nach vorne. Der Fotograf des Weißen Hauses, Pete Souza, drückte den Auslöser und hielt den historischen Moment für die Ewigkeit fest. Er sei stolz darauf, mit einem so ermutigenden Foto in Verbindung gebracht zu werden, so der Fotograf gegenüber der US-Zeitschrift People.

Barack Obama und Jacob Philadelphia: Warum ihr Foto ikonisch wurde

Bei seinem Besuch im Weißen Haus habe Jacob Philadelphia gedacht, Barack Obama sei einfach der Chef seines Vaters. Dass er der Präsident der Vereinigten Staaten war ahnte der damals Fünfjährige wohl nicht. Trotzdem sei er sehr schüchtern gewesen, so Jacob. Heute sei Barack Obama ein Vorbild. „Einen anderen schwarzen Mann an der Spitze zu sehen, ermutigt mich, seinem Beispiel zu folgen“, erzählt Jacob Philadelphia. Nach seinem Schulabschluss wolle er Politikwissenschaften studieren. „Der Besuch im Weißen Haus hat dich inspiriert, hoffe ich!“ wirft Obama ein und Jacob bestätigt „Ja, das hat er wirklich.“

Obama war als erster schwarzer Präsident ein Hoffnungsträger für die afroamerikanische Bevölkerung. Zum Zeitpunkt des Fotos war er etwa vier Monate im Amt. Das Bild mit dem Titel „Hair like mine“ hing viele Jahre lang im Westflügel des Weißen Hauses. Denn für den Präsidenten habe es eine besondere Hoffnung verkörpert, als er sich für das Präsidentenamt bewarb. „Ich dachte, [...] an dem Tag meiner Vereidigung würden junge Menschen, insbesondere afroamerikanische Menschen, auch Outsider und Menschen, die sich nicht immer zugehörig gefühlt haben, sich selbst mit anderen Augen sehen. Denn sie sähen eine Person im Oval Office, die so aussieht wie sie selbst.“ Das Bild versinnbildlicht demnach die Macht der Repräsentation.

Im Laufe dieses Monats wird Jacob seinen Highschool-Abschluss in der Tasche haben. Am Ende des Gesprächs gratulierte Ex-Präsident Obama dem heute 18-Jährigen zum Schulabschluss und ergänzte: „Ich bin stolz auf dich!“