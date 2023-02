Weißes Haus: Kein Hinweis auf Außerirdische sieht bei abgeschossenen Flugobjekten

Karine Jean-Pierre © Michael Brochstein/IMAGO

Nachdem drei mysteriöse Flugobjekte durch das US-Militär abgeschossen wurden, hat das Weiße Haus vermeldet, dass es keinen Hinweis auf Außerirdische gibt.

Washington, D.C. in den USA - „Ich weiß, dass es Fragen und Sorgen darüber gab, aber es gibt keinen Hinweis auf Außerirdische oder außerirdische Aktivitäten bei den kürzlich erfolgten Abschüssen“, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, am Montag im Weißen Haus. „Ich wollte sicherstellen, dass die Amerikaner das wissen.“

Im Presseraum des Weißen Hauses sorgten die Äußerungen der Biden-Sprecherin für einige Lacher. Am Vortag war der für den nordamerikanischen Luftraum zuständige General Glen VanHerck gefragt worden, ob die Regierung sicher sein könne, dass es sich bei den Objekten nicht um Ufos von Außerirdischen handle. Er antwortete darauf mit „Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausgeschlossen“ - und befeuerte damit ungewollt wilde Spekulationen.



Das US-Militär hatte in den vergangenen Tagen drei nicht identifizierte Objekte über dem Himmel der USA und Kanadas abgeschossen. Das Vorgehen folgte auf den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über der US-Ostküste am 4. Februar. Noch ist unklar, um was es sich bei den drei anderen Objekten handelte.



Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte am Montag, die USA könnten nicht ausschließen, dass diese Objekte auch Spionagezwecken gedient haben könnten. Das sei mit ein Grund für den Abschuss der Objekte gewesen. Als ersten Grund für das Eingreifen von US-Kampfjets nennt die US-Regierung die Gefahr, die von den Objekten für die zivile Luftfahrt ausgegangen sei. fs/ma

USA vermelden Bergung von Sensor von abgeschossenem chinesischen Ballon

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Sensor sowie Elektronikteile aus dem vor gut einer Woche abgeschossenen chinesischen Ballon bergen können. „Unsere Teams waren in der Lage, wichtige Trümmerteile zu bergen“, erklärte am Montag das US-Militär. Dazu gehörten „der wichtigste Sensor und Elektronikteile“ des Ballons.



Der tagelange Überflug des chinesischen Ballons über die USA hatte zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Ein US-Kampfjet schoss ihn letztlich am 4. Februar über dem Meer ab, seitdem sucht das US-Militär nach Trümmerteilen. Nach Angaben Washingtons handelte es sich um einen chinesischen Spionage-Ballon. Peking wiederum weist dies zurück und spricht von einem zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei.



In der vergangenen Woche hatte Washington dann erklärt, der abgeschossene Ballon habe zu einer ganzen Flotte von Spionage-Ballons gehört, die über fünf Kontinente geflogen seien. Nach dem Abschuss des Ballons haben die USA in den vergangenen Tagen noch drei verdächtige Flugobjekte vom Himmel geholt. jes