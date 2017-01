Merkel und Trump wollen telefonieren

Washington - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der neue US-Präsident Donald Trump wollen am Samstag zum ersten Mal telefonieren. Das habe das Weiße Haus bekanntgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Der neue US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen am Samstag erstmals nach Trumps Amtsübernahme miteinander in direkten Kontakt treten. Ein Telefonat des Präsidenten mit der Kanzlerin sei geplant, teilte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, am Freitag mit.

Trump hatte Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik wiederholt hart kritisiert. Auch bei zahlreichen anderen Themen hatte er entgegengesetzte Positionen zur Kanzlerin bezogen. So hatte er das britische Votum für den EU-Austritt gefeiert und die Nato wiederholt als "obsolet" bezeichnet.

Trump will am Samstag nach Angaben seines Sprechers auch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem französischen Präsidenten François Hollande telefonieren. Am Freitag empfängt er als ersten ausländischen Staatsgast die britische Premierministerin Theresa May.

afp