Weiter Wirbel um Belgorod: Russland meldet Erfolg – kurz darauf brennt ein Kraftwerk

Von: Nail Akkoyun

Im Ukraine-Krieg gerät die russische Grenzregion Belgorod immer mehr in den Fokus. Nachdem ein Kraftwerk in Brand gerät, äußert sich auch Tschetschenen-Führer Kadyrow.

Belgorod – In den vergangenen Wochen macht sich der Ukraine-Krieg auch auf russischem Boden immer mehr bemerkbar. Dahinter stecken Berichten zufolge Partisanen des „Russische Freiheitskorps“, die sich gegen die Invasion im Nachbarland engagieren und versuchen, Putins Armee mit verschiedenen Angriffen zu sabotieren. Der Kreml spricht in solchen Fällen jedoch stets von „ukrainischen Terroristen“ statt russischen Nationalisten – wie auch am vergangenen Sonntag (4. Juni), als man eine Sabotage verhindert haben will.

„Die Grenzschutzeinheiten des westlichen Militärbezirks und der Grenzdienst des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes haben den Versuch einer Sabotage- und Aufklärungsgruppe ukrainischer Terroristen aufgedeckt, den Fluss in der Nähe der Siedlung Nowaja Tawolschanka in der Region Belgorod zu überqueren“, ließ das Verteidigungsministerium mitteilen. Ob eine mutmaßliche Sabotageaktion tatsächlich verhindert werden konnte, ist allerdings fraglich.

Denn wenig später teilte der Gouverneur der Oblast Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit, dass ein Kraftwerk in dem Gebiet in Brand geraten sei. „Eine der Energieanlagen ist in Brand geraten“, schrieb Gladkow, der Grund sei „eine Bombe“, die mithilfe einer Drohne abgelassen wurde. Verletzt worden ist laut dem Gouverneur allerdings niemand. Aus Kiew gab es bislang keine Reaktion zu dem Vorfall. Ohnehin bestreitet die Ukraine, mit dem „Freiwilligenkorps“ zusammenzuarbeiten.

Die russische Region Belgorod wird seit Monaten zunehmend stärker beschossen. Das Foto aus dem November 2022 zeigt ein beschädigtes Chemiekraftwerk in der Stadt Schebekino. © Stringer/AFP

Belgorod-Gouverneur bietet Treffen mit Separatisten an – und erscheint nicht

Zuvor erregten die pro-ukrainischen Partisanen bereits Aufmerksamkeit, nachdem bekannt wurde, dass sie mehrere russische Soldaten gefangennehmen konnten. Gouverneur Gladkow bestätigte mehrere Vorfälle und bot dem „Freiwilligenkorps“ ein Treffen an, falls „unsere Jungs“ noch „leben sollten“. Die Rebellen gingen auf das Angebot ein, doch ihnen zufolge erschien Gladkow nicht zu dem Treffen.

„Ich bin gerade aus Nowaja Tawolschanka zurückgekehrt. Wie zu erwarten war, hat Herr Gladkow nicht den Mut gefunden, seine kostbare Zeit gegen das Leben und die Freiheit ‚unserer Jungs‘ einzutauschen“, sagte Kommandeur Denis Nikitin auf Telegram. Weiter erklärt er, dass man die gefangengenommenen Männer daher an die Ukraine übergeben werde. Darüber hinaus werde man sich künftig direkt an die „Entscheidungsträger in Moskau“ wenden, sagte Nikitin weiter.

Kämpfe in Belgorod: Übernehmen jetzt Kadyrows Männer?

Ein Entscheidungsträger – zumindest im Kampf in der Ukraine – hat sich inzwischen schon zu Wort gemeldet: der Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow. Ihm zufolge benötigt es „besondere Kenntnisse und Ausbildung“, um die Partisanen „ohne Folgen für die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur zu beseitigen“. Seine Einheiten hätten genau diese Erfahrung, schrieb Kadyrow auf Telegram und bot dabei an, Truppen in die Region Belgorod zu entsenden.

Auch während der monatelangen Schlacht um Bachmut, bot Kadyrow immer wieder an, seine Männer in die ostukrainische Kleinstadt zu schicken – indes hatte Wagner-Chef Prigoschin immer wieder gedroht, seine Miliz aus dem umkämpften Gebiet abzuziehen.

Die Zahl der Kämpfer in den Bataillonen und Regimentern des tschetschenischen Militärapparats übersteigt nach Angaben Kadyrows 70.000. Eingesetzt wurden die Soldaten bisher größtenteils im Donbass, wo sie immer wieder durch ihre brutale Vorgehensweise aufgefallen sind. (nak)