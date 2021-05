Mars-Forschung und Mond-Programm - China lässt die USA jetzt bangen

Aufholjagd im Weltraum

von Christiane Kühl

Chinas Mars-Roboter Zhurong erforscht den Roten Planeten, eine Raumstation ist im Bau: Das Land hat eine rasante Aufholjagd im All gestartet. Den USA droht ein weiterer Wettbewerb mit Peking.

Peking/München - Erst erreicht das Hauptmodul für eine Raumstation seine Umlaufbahn, dann folgt die Landung auf dem Mars: Chinas Raumfahrt-Neuigkeiten überschlagen sich in diesen Tagen geradezu. Ende April brachte eine Trägerrakete das erste und größte Modul für Chinas geplante Raumstation in die Umlaufbahn. Mitte Mai landete ein Rover namens Zhurong auf dem Mars. Ein paar Tage später funkte er erste Bilder zur Erde. Und am Pfingstwochenende machte er sich auf den Weg, die Oberfläche des Roten Planeten zu erkunden. Der Rover mit sechs Rädern und vier Sonnenkollektoren ist benannt nach einem altchinesischen Feuergott mit drei Augen. Dieser Feuergott ist nun auf einer 90-tägigen Mission, um nach Angaben der chinesischen Staatszeitung Global Times Daten über Eigenschaften des Bodens und Untergrunds, über potenzielle Wassereis-Ablagerungen sowie das lokale Klima und die Marsatmosphäre zu sammeln.

Chinas Raumfahrtprogramm hat zuletzt rasant an Fahrt aufgenommen. Wichtige Meilensteine bei der Aufholjagd im All waren in den letzten 12 Monaten etwa der Raketenstart mit dem letzten Satelliten für den Aufbau des Navigationssystems Beidou, Chinas Konkurrent für GPS. Im Dezember brachte China als erst drittes Land der Welt Mondgestein auf die Erde zurück. 2013 war China erstmals auf dem Mond gelandet, 2019 dann auf seiner erdabgewandten Seite. Um die bemannte Raumstation Tiangong - zu deutsch „Himmelspalast“ - zusammenzusetzen, sind dieses und nächstes Jahr etliche weitere Raumflüge vorgesehen. Peking hat zudem eine bemannte Mondmission im Blick. Parallel entstehen private Raumfahrtunternehmen nach dem Modell von SpaceX - mit Namen wie iSpace, Space Trek oder Galactic Energy.

China und USA: Wettbewerb auch im Weltall

Die Regierung ist bei der Planung des Raumfahrtprogramm sehr zielstrebig - von einem 2016 herausgegebenen Weißbuch zur Raumfahrt weicht sie kaum ab. Nur die Corona-Pandemie verzögerte etwa die jüngsten Starts von 2020 auf dieses Jahr. Erfolg im Weltall soll das Sahnehäubchen auf einem wirtschaftlichen Aufstieg des Landes in die erste Liga der Weltmächte sein. Zhurong, Tiangong und Co. sollen nicht nur wichtige Forschung betreiben, sondern sind auch ein Symbol: Raumfahrt können nicht nur die USA, Russland und Europa. Wenn die veraltete internationale Raumstation ISS in den kommenden Jahren ihren Dienst einstellen wird, wäre China die einzige Nation, die einen Außenposten im All betreibt.

Es bahnt sich somit auch im Weltraum ein Wettbewerb zwischen China und den USA an. Thomas Zurbuchen, Chef der US-Raumfahrtagentur NASA. gratulierte der chinesischen Raumfahrtbehörde nach der Landung Zhurongs auf Twitter und schrieb: „Zusammen mit der globalen Forschungsgemeinschaft freue ich mich auf die wichtigen Beiträge, die diese Mission zum Verständnis der Menschheit für den Roten Planeten leisten wird.“ Doch zugleich ist man nervös in Washington. Bei der führenden Raumfahrtnation USA gerät die Raumfahrt im Gegensatz zu China immer wieder in die Diskussion - nicht zuletzt wegen der horrenden Kosten, die damit verbunden sind.

USA wittern Konkurrenz im All - sind aber noch um Jahre voraus

NASA-Administrator Bill Nelson zückte bei einer Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus vergangene Woche eines der ersten Fotos, die Zhurong gesendet hatte, um vor amerikanischer Selbstzufriedenheit in der Weltraumforschung zu warnen. China sei ein ernstzunehmender Wettbewerber, sagte Nelson laut dem Fachmagazin Space News bei der Anhörung: „Sie werden Menschen auf den Mond bringen.“ Nelson forderte die USA auf, ihr Programm zur bemannten Raumfahrt in Schwung zu bringen. Dafür sollten etwa Gelder aus dem von US-Präsident Joe Biden geplanten gigantischen Infrastrukturprogramm bereit gestellt werden.

Noch sind die USA China um Jahre voraus. Nur die USA haben bisher Roboter auf dem Mars gelandet und betrieben. Zwar gelang es der Sowjetunion schon 1971, einen Rover auf dem Mars zu landen - doch der Kontakt ging damals bereits nach 110 Sekunden verloren. China gelang es nun gleich bei seiner ersten interplanetaren Mission, einen Orbiter, einen Lander und einen Rover erfolgreich einzusetzen - ein Beleg für das hohe Tempo des Programms. Die USA hatten sich über viele Jahre schrittweise an den Roten Planeten herangetastet.

China: Mars-Rover nun auf Erkundungstour

Chinas Zhurong rollt nun mit maximal 200 Metern pro Stunde durch die Utopia Planitia Region des Mars, rund 1.800 Kilometer vom US-Rover Perseverance entfernt. Dieser ist seit Februar mitsamt einem Mini-Helikopter auf dem Mars - und bereits der fünfte Roboter der USA dort. Die anderen heißen Sojourner, Opportunity, Spirit und Curiosity. Die ersten freigegebenen Bilder der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA zeigen, wie das Fahrzeug aus der Landekapsel rollt, sowie das Schwarzweißfoto einer steinig-staubigen Ebene. Die Bilder werden über den um den Mars kreisenden Orbiter Tianwen-1 übermittelt, der stets Kontakt zu Zhurong hält. Es hatte ein paar Tage gedauert, bis der Rover sich nach der Landung gemeldet hatte. Experten unkten, es gebe Probleme. Doch nach wenigen Tagen aktivierte sich der Roboter wie vorgesehen.

+ Erste Bilder von Chinas Mars-Rover Zhurong: 90 Tage Forschung auf dem Roten Planeten © Handout/dpa

Die internationale Gemeinschaft beobachtet Chinas Ambitionen mit Argusaugen. Forschungskooperationen etwa für die Raumstation Tiangong gibt es bisher kaum - und sind vor allem in den USA auch nicht erwünscht. Stattdessen ist der Argwohn groß. Nachdem das Tiangong-Modul die Umlaufbahn erreicht hatte, befürchteten US-Experten das Schlimmste: Die Reste der Trägerrakete Langer Marsch 5B werden unkontrolliert zur Erde stürzen. Es gab Kritik, dass Chinas Rakete keine Systeme für einen kontrollierten Absturz enthalte. China wies diese Vorwürfe zurück; am Ende landeten die Teile wie von Peking vorhergesagt im Ozean - ob kontrolliert oder nicht, blieb zunächst unklar. Doch klar ist, dass die Raumfahrt längst auch die politische Sphäre erreicht hat. Die USA sehen ihre Vormachtstellung im All in Gefahr. China wiederum sieht es als natürlich an, bei der Erschließung des Weltraums teilzuhaben - und künftig dabei auch eine führende Rolle einzunehmen.

China: Missionen auch zum Mond geplant

Und auch der Mond kommt dabei ins Spiel. Chinas ebenfalls ehrgeiziges Mondprogramm ist nach Chang‘e benannt, einer nach der Legende auf dem Erdtrabanten lebenden Fee. Auf einer Konferenz der Royal Aeronautical Society vergangene Woche kündigte CSNA-Vizegeneralsekretär Yao Jianting laut Space News an, dass China angesichts des Erfolgs von 2020 für 2024 oder 2025 eine zweite Mission namens Chang‘e 6 plane, um Proben vom Mond zu holen. Zwei weitere Lande-Missionen seien in den Jahren bis 2028 geplant. Danach soll zwischen 2030 und 2035 in Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland eine internationale Mondforschungsstation entstehen. Ob dazu auch die USA oder Europa eingeladen werden oder mitmachen wollen, steht noch in den Sternen. ck